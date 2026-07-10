La vieja prisión de Cáceres, camino de ser Lugar de Memoria Democrática

El Ministerio de Política Territorial inicia el expediente para declarar a la antigua prisión provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática. La tramitación se lleva a cabo para mantener el recuerdo de quienes fueron recluidos en este recinto penitenciario por motivos políticos, de los que una parte importante fueron fusilados.

“Canales plantea un centro moderno con luz y agua corriente y pensado para 150 internos“

La cárcel comenzó a ser construida en 1934 por el alcalde de la ciudad, Antonio Canales. Su objetivo, explica María Jesús Criado, presidenta de Amececa, Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, “era dignificar la vida de los presos porque hasta entonces el único lugar de reclusión en la capital cacereña eran los bajos de la Audiencia Provincial. Siguiendo los pasos de Concepción Arenal, Canales plantea un centro moderno con luz y agua corriente y pensado para 150 internos”.

La finalidad de la cárcel cambia a partir de 1936 Sin embargo, el comienzo de la Guerra Civil haría que el uso previsto para la prisión cambiara totalmente de sentido. Desde agosto de 1936 ingresan en la cárcel personas consideradas por los sublevados como “peligrosas” para la implantación del nuevo régimen de Franco. De aquí saldrían 467 presos para ser ejecutados y 150 morirían durante su estancia en la prisión. Entre ellos, el propio Antonio Canales, que sería ejecutado el 25 de diciembre de 1937. El Archivo Histórico Provincial cifra en 1.100 el número de presos que estaban detenidos en este lugar a principios de 1938. Ya en la posguerra se produjo un notable incremento de reclusos. A 31 de diciembre de 1940, el padrón municipal eleva a 2.516 las personas censadas en la prisión. Tres años después, el número baja a 725, pero todavía una gran parte de los internos eran represaliados por la dictadura. La última ejecución tuvo lugar en Cáceres el 4 de septiembre de 1943.