Aparecen los restos de 11 víctimas del franquismo en una fosa común en el cementerio de Castuera

El lunes 11 de mayo se inició una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera para la localización y exhumación de fosas clandestinas. Este proyecto ha sido promovido por el Ayuntamiento de Castuera en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (Amecadec), y financiado por el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

En estas dos primeras semanas de trabajo, dirigido por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han localizado los restos óseos de 11 individuos que podrían corresponder a víctimas de la represión franquista. Los resultados preliminares se expusieron el pasado lunes 25 de mayo de en una jornada de puertas abiertas, a la que acudieron un buen número de personas.

01.56 min Exhumaciones de víctimas del franquismo en Castuera

Hasta la fecha, según expusieron los técnicos del equipo que realizan los trabajos, se han localizado cinco zanjas longitudinales en las que se documentan más de 30 entierros en ataúd y 11 en los que se constata un patrón irregular de enterramiento sin ataúd, con posturas forzadas, y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambre, lápices y otros elementos asociados con la vestimenta.

Entre ellos destaca el entierro número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y uno infantil. El individuo adulto en decúbito supino presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones. Sobre la región derecha de este esqueleto, se constata la presencia del infantil, de menos de diez años de edad, en decúbito lateral según las estimaciones preliminares.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos individuos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de 9 años asesinados «a consecuencia de disparos de arma de fuego» en agosto de 1941.

Por ahora los trabajos continúan y las fases posteriores permitirán obtener más datos dirigidos al proceso de identificación de los restos.