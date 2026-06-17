Los 230 reclusos de Martutene, trasladados al nuevo centro penitenciario de Zubieta

A primera hora de la mañana de este miércoles ha comenzado el traslado de los reclusos de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, al nuevo centro penitenciario de Zubieta. Algunos de ellos ya fueron llevados ayer. En total son 230 presos, que llegan a unas modernas instalaciones con capacidad para 400 personas internas. Alrededor de medio centenar que se encuentran en régimen abierto han llegado a Zubieta por su propio pie. Entre las dos prisiones han una distancia de 14 kilómetros.

El traslado se realiza en fases y entre grandes medidas de seguridad, en convoyes formados por cuatro furgonetas y dos vehículos de la Ertzaintza. Hay un helicóptero de apoyo que sobrevuela la zona. También participan en el operativo agentes de seguridad ciudadana y de la guardia municipal de San Sebastián, que regula el tráfico para que los convoyes circulen de forma fluida. Está previsto que el traslado se complete a lo largo de la jornada.

Humanismo y reinserción El nuevo centro de Zubieta fue inaugurado el pasado lunes, en un acto en el que participaron el lehendakari Imanol Pradales y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Pradales señaló que "el modelo penitenciario vasco debe regirse por principios irrenunciables como son el humanismo, la integración y la reinserción, sin que ello suponga caer en el buenismo ni la ingenuidad". Y que el objetivo debe ser ofrecer a las personas reclusas "acompañamiento, formación y oportunidades de trabajo para reparar en la medida de lo posible el daño causado y construir una nueva vida". Por su parte, Grande-Marlaska recordó que la cárcel de Martutene se construyó con el único objetivo de garantizar la custodia y el encierro del condenado. Pero ahora, al gestionar el Gobierno Vasco los centros penitenciarios de Basauri, Zaballa y Zubieta, "el sistema potencia el arraigo social y familiar de las personas privadas de libertad, que conservan sus vínculos afectivos, lo que es un factor absolutamente relevante para el éxito del posterior abandono de la actividad delictiva".