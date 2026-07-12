Al menos 27 muertos y 63 heridos en el incendio de un bar en Bangkok
- El fuego se declaró poco antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa
- La ruta de evacuación, según un análisis preliminar, estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos
Al menos 27 personas han muerto y 63 han resultado heridas en el incendio de un bar de Bangkok, capital de Tailandia, según han informado las autoridades tailandesas.
El fuego se declaró poco antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha acudido a la zona para supervisar la situación y ha informado a los medio del trágico balance del siniestro.
Por su parte, el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, ha informado a los medios desde el lugar de los hechos que además de los 27 fallecidos hay 63 heridos, de los cuales 22 están en "estado crítico".
La ruta de evacuación estaba obstaculizada
El gobernador de Bangkok ha indicado que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.
En agosto de 2022 el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.
El 1 de enero de 2009, un incendio en una discoteca en Bangkok durante la celebración del Año Nuevo dejó al menos 60 muertos y 200 heridos.