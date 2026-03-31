Familiares de víctimas del edificio incendiado en Campanar piden reabrir la causa: "Hay un resquicio de luz"

Los afectados y familiares de las víctimas del incendio en el edificio del barrio valenciano de Campanar, en el que fallecieron 10 personas, han asegurado este martes que buscan encontrar "verdad, justicia y paz interior" y que "lo sucedido no vuelva a ocurrir". "El estado general es de indignación, soledad y de abandono. Estamos chocando contra la misma pared, pero no perdemos la esperanza porque hemos visto un pequeño resquicio de luz para encontrar verdad".

Así se han expresado en una comparecencia ante los medios días después de que la comunidad de propietarios de este edificio incendiado en febrero de 2024 haya pedido la reapertura de la causa, basándose en un nuevo informe pericial que pone en cuestión la investigación judicial y solicita practicar nuevas diligencias "que permitan esclarecer los hechos con rigor, incluyendo la ratificación del informe pericial, la aportación de documentación original y la realización de nuevos análisis técnicos independientes".

Confían en que se pueda reabrir el caso: "Tenemos que tener confianza porque confiamos en la justicia. Si no tenemos confianza en la justicia, ¿qué nos queda?".

En la rueda de prensa han estado presentes allegados de varios de los fallecidos en el siniestro, junto a los abogados Ignacio Grau, Miguel Ferrer y Juan Carlos Navarro.

La Audiencia de Valencia confirmó el archivo de la causa El archivo de la causa de este siniestro, que provocó además que más de un centenar de familias perdieran sus hogares, fue confirmado por la Audiencia Provincial en 2025, después de que el juzgado de Instrucción 9 lo propusiese por no observar indicio alguno de delito. El juzgado archiva la causa por el incendio de Campanar, en Valencia, en el que murieron diez personas En el archivo de la causa se argumentó que no había delito y que el fuego se declaró de forma "accidental", de tal forma que no hay delito, según la Justicia, ni nadie a quien imputar. Eso sí, se dejó abierta la puerta a reabrir la causa si aparecían novedades en el caso.