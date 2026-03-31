Familiares de víctimas del edificio incendiado en Campanar piden reabrir la causa: "Hay un resquicio de luz"
- El incendio en el edificio de Campanar, Valencia, provocó diez muertos y más de un centenar de vecinos sin casa
- Los propietarios piden que se reabra la investigación basándose en un nuevo informe pericial
Los afectados y familiares de las víctimas del incendio en el edificio del barrio valenciano de Campanar, en el que fallecieron 10 personas, han asegurado este martes que buscan encontrar "verdad, justicia y paz interior" y que "lo sucedido no vuelva a ocurrir". "El estado general es de indignación, soledad y de abandono. Estamos chocando contra la misma pared, pero no perdemos la esperanza porque hemos visto un pequeño resquicio de luz para encontrar verdad".
Así se han expresado en una comparecencia ante los medios días después de que la comunidad de propietarios de este edificio incendiado en febrero de 2024 haya pedido la reapertura de la causa, basándose en un nuevo informe pericial que pone en cuestión la investigación judicial y solicita practicar nuevas diligencias "que permitan esclarecer los hechos con rigor, incluyendo la ratificación del informe pericial, la aportación de documentación original y la realización de nuevos análisis técnicos independientes".
Confían en que se pueda reabrir el caso: "Tenemos que tener confianza porque confiamos en la justicia. Si no tenemos confianza en la justicia, ¿qué nos queda?".
En la rueda de prensa han estado presentes allegados de varios de los fallecidos en el siniestro, junto a los abogados Ignacio Grau, Miguel Ferrer y Juan Carlos Navarro.
La Audiencia de Valencia confirmó el archivo de la causa
El archivo de la causa de este siniestro, que provocó además que más de un centenar de familias perdieran sus hogares, fue confirmado por la Audiencia Provincial en 2025, después de que el juzgado de Instrucción 9 lo propusiese por no observar indicio alguno de delito.
En el archivo de la causa se argumentó que no había delito y que el fuego se declaró de forma "accidental", de tal forma que no hay delito, según la Justicia, ni nadie a quien imputar. Eso sí, se dejó abierta la puerta a reabrir la causa si aparecían novedades en el caso.
"Normativa incorrecta y clasificación errónea del material"
En la solicitud de reapertura del caso, el letrado de la comunidad de propietarios hace referencia al citado informe pericial que sostiene que "la decisión de sobreseimiento se basó en una normativa incorrecta y en una clasificación errónea del material de fachada".
Asimismo, dice que "la documentación que acreditaba la seguridad contra incendios carece de validez legal y estaba caducada y que el material del que estaba revestida la fachada pudo ser determinante en la rápida propagación del incendio y en la gravedad de sus consecuencias".
Según el informe realizado por la perito independiente contratada por la comunidad de propietarios, "no solo no puede considerarse un certificado con validez legal, sino que además se encontraba caducado, sin que exista constancia de ensayos posteriores que acrediten el cumplimiento de la normativa aplicable en el momento del suministro e instalación".
El informe también subraya que la reacción al fuego del material de la fachada fue un elemento determinante en la evolución del incendio, favoreciendo su rápida propagación y la emisión de humos densos y tóxicos que comprometieron gravemente las condiciones de evacuación y la intervención de los servicios de emergencia.