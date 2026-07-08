El tiempo este sÃ¡bado 11 de julio: mÃ¡ximas de hasta 38ÂºC y tormentas en el CantÃ¡brico, muy fuertes en Galicia

Este sábado se esperan chubascos y tormentas fuertes con granizo en el Cantábrico occidental, sin descartar que sean locamente muy fuertes en Galicia; las máximas se mantendrán elevadas y dejarán valores de hasta 38ºC en la meseta sur, Andalucía oriental, Ebro, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con intervalos de nubes altas que entrarán desde el sur peninsular a lo largo del día; la nubosidad baja matinal dejará bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico y la fachada oriental peninsular, con calima en el sureste y Baleares.

Zonas de Galicia y País Vasco se encuentran en aviso naranja por altas temperaturas que en Galicia también tienen este aviso por tormentas. Además hay aviso amarillos por altas temperaturas en zonas de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja.

Tormentas fuertes acompañadas de granizo La nubosidad de evolución vespertina en el centro y mitad norte peninsular dejará chubascos y tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes, acompañadas de granizo en Galicia. También se podrá dar algún chubasco aislado en Pirineos.

Temperaturas máximas Las temperaturas máximas caerán en Baleares, litoral mediterráneo, Extremadura y Andalucía occidental, y aumentarán en el resto: se superarán los 35ºC grados en amplias zonas de la península y Baleares y se llegará a 38ºC en la meseta sur, Andalucía oriental, Ebro, Cantábrico oriental, Miño y Mallorca.

Mínimas Las mínimas descenderán en el cuadrante nordeste y aumentarán en el noroeste; no bajarán de los 20ºC en el litoral mediterráneo, tercios nordeste y sureste y meseta sur. Soplará viento moderado en el litoral del sur peninsular, Galicia, Cantábrico y fachada oriental, así como en Baleares. Viento flojo en el resto. En Canarias, la llegada de un frente poco activo dejará cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación en el resto. Las máximas caerán y habrá viento moderado.