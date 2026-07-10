La Audiencia Nacional investiga si hay "indicios de criminalidad" en las conversaciones entre Villarejo y Cospedal

En un auto al que ha tenido acceso RTVE.es, el juez Antonio Piña ha abierto diligencias para investigar si entre el material incautado a Villarejo hay "indicios de criminalidad" en las conversaciones grabadas entre el excomisario Villlarejo, María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP y presidenta de Castilla La Mancha, e Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal.

En la misma parte dispositiva del auto, el juez también requiere "a la emisora de radio RAC1 los audios de que disponga" relacionados con el procedimiento y que la Audiencia Nacional había despreciado hasta la fecha. En la investigación encargada, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) además de las grabaciones, tendrá que revisar correos electrónicos o transferencias bancarias.

En unas grabaciones publicadas en 2025 por RAC1 y fechadas en septiembre de 2014, Cospedal afirmaba que el expresidente era conocedor de la Operación Kitchen, supuestamente urdida entonces desde el Ministerio del Interior -dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz- para espiar a Bárcenas en busca de posibles pruebas que implicaran a dirigentes del PP en casos de corrupción.

"Se ha encontrado, hace un mes, una documentación complicada. Yo no sé. Espero que el ministro se la haya dado al presidente", se oye decir en el audio al excomisario Villarejo, que confirma que ha sido él quien ha dado con esos documentos y no el CNI. "La del último mes no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y que más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía", responde Cospedal, en referencia a Bárcenas.

Acto seguido, la entonces secretaria general del PP afirmaba la fuente de la que había recibido la información: "el presidente, no me lo ha dicho nadie más".

Si la Unidad de Asuntos Internos detectara ahora, tras el análisis del material, indicios delictivos en Cospedal o su marido sobre la operación Kitchen se podría abrir una pieza separada ya que el juicio de la Kitchen, en poco tiempo, quedará visto para sentencia.