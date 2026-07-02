En directo | Las acusaciones abordan sus informes finales en el juicio del caso Kitchen

Las acusaciones del caso Kitchen exponen este jueves sus informes finales ante el tribunal, como ya hizo el fiscal, que consideró acreditada una operación parapolicial delictiva con la finalidad "bastarda" de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación que pudiera ser comprometedora para el partido o sus dirigentes.

El tribunal, que enjuicia en la Audiencia Nacional a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, escucha primero el informe de la Abogacía del Estado, que como el Ministerio Fiscal acusa al exministro Jorge Fernández Díaz y que suma un octavo acusado: el comisario José Luis Olivera.

Esta parte representa los intereses del Estado, al que la Fiscalía exige responsabilidad civil por el perjuicio presuntamente causado al emplear fondos reservados para pagar al confidente de la trama, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos.

Tras la Abogacía llegará el turno de la acusación particular que ejercen el extesorero Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias y su hijo, Guillermo, que tras sacar del procedimiento el secuestro cometido por un falso cura ha rebajado las penas de cárcel que reclaman.