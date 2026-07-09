Mazón, a la alcaldesa de Valencia durante la dana: "Va a haber muchos muertos... decenas"
- A las 23:20, el expresident expresó su convicción de que había un elevado número de víctimas mortales
- La jueza de Catarroja ha incorporado a la causa los mensajes entre Catalá y Mazón el día de la tragedia
La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha incorporado al procedimiento los mensajes de WhatsApp intercambiados entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la tragedia. Los mensajes, a los que ha tenido acceso RTVE, reflejan que ambos abordaron la gravedad de la situación poco después de las 23:00 horas, y que ya entonces el propio Mazón reconocía que habría "muchos muertos [...] Decenas seguro ya", lo que podría contradecir sus declaraciones en el Congreso de los Diputados en las que afirmó que no tuvo conocimiento de las primeras muertes "hasta bien entrada la madrugada", e incluso situó este hecho en torno a las 4:00 horas.
En los mensajes incorporados a la investigación se puede comprobar que la alcaldesa se dirigió a Mazón por primera vez a las 23:13 horas para avisarle de que se encontraba en la central de la Policía Local de Valencia y le dijo "si necesitas algo dime". A las 23:20 horas Mazón escribió a Catalá: "Es horrible… Va a haber muchos muertos". Un minuto después, la alcaldesa respondió: "Lo sé". Siete minutos más tarde, a las 23:27, el entonces presidente autonómico volvió a escribir: "Decenas seguro ya".
Después de este mensaje, la alcaldesa y el entonces president no volvieron a comunicarse hasta las 2:32 de la madrugada, cuando Catalá llamó a Mazón para decirle que la pedanía de Pinedo se había inundado y que los equipos de emergencia estaban rescatando a personas atrapadas en sus vehículos en la autovía A-3. Así se desprende de la declaración de la primera edil de la ciudad de Valencia ante la jueza.
Comunicación con Pilar Bernabé
En los mensajes también consta cómo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, informó a la alcaldesa, a la 1:09 del 30 de octubre, de que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya no preveía nuevas crecidas en el cauce del Turia, y que por tanto la pedanía de Pinedo —cuya evacuación se estaba desarrollando ya— estaba a salvo.
También se han aportado al juzgado los mensajes que se intercambiaron en el grupo de concejales del Ayuntamiento de Valencia, en el que la alcaldesa escribió a las 8:52 horas de aquella trágica jornada: "es evidente que no existe protocolo para estas situaciones, mañana a trabajar en él. Resulta ilógico que suspendamos actividades al aire libre y no avisemos a los coles de que eviten los patios, por ejemplo".
A las 10:20 horas el concejal Juan Carlos Caballero informó de que se iba a constituir el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal), un mecanismo de gestión local que apenas fue convocado en las localidades afectadas. En ese mismo grupo, a las 21:51, el concejal responsable del área de Seguridad se preguntaba "si no tocaría pasar al nivel 3" de la emergencia "y que nos ayuden" y añadía, "o nos caerá la del pulpo".
A continuación, a las 22:07, el edil responsable de la gestión del agua informó de la rotura de uno de los principales canales de abastecimiento de agua potable la ciudad, el Júcar-Turia. "Si no recibimos agua del Júcar en El Realón (Picassent) tenemos un problema serio. Las reservas de agua potabilizada solo nos dan margen para dos días sin funcionar las plantas", advirtió
Declaración de Catalá ante la jueza
La incorporación de estos mensajes al procedimiento judicial se produce un día después de la declaración de María José Catalá como testigo ante la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la emergencia. Durante su comparecencia, la alcaldesa explicó que el día de la riada no mantuvo una conversación telefónica con Mazón hasta las 2:32 horas de la madrugada.
Catalá afirmó asimismo que, antes de esa llamada, únicamente había intercambiado un mensaje de WhatsApp con Mazón pasadas las 23:00 horas para informarle de la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en la ciudad de Valencia y que la respuesta del entonces presidente fue: "Esto es horrible". Sin embargo, los mensajes ahora incorporados a la causa muestran que la conversación continuó y que Mazón expresó de forma explícita su convicción de que la riada ya había causado un elevado número de víctimas mortales.
En su declaración judicial, la alcaldesa también sostuvo que ningún responsable político del área de Emergencias se puso en contacto con ella durante la jornada para advertirle de la gravedad de la situación en la cabecera del barranco del Poyo ni de que el caudal acabaría afectando a la ciudad de Valencia. Según explicó, la información de la que disponían indicaba que el agua desembocaría en los arrozales y no alcanzaría las pedanías, por lo que, aseguró, "no sabían" que terminaría inundando zonas como La Torre.
La comparecencia de Catalá se enmarca en la investigación judicial sobre la gestión de la dana, una causa en la que permanecen investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La incorporación de estos mensajes añade un nuevo elemento a la instrucción sobre el conocimiento que tenían las autoridades de la magnitud de la tragedia mientras se desarrollaba la emergencia.