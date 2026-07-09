Mazón, a la alcaldesa de Valencia durante la dana: "Va a haber muchos muertos... decenas"

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha incorporado al procedimiento los mensajes de WhatsApp intercambiados entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la tragedia. Los mensajes, a los que ha tenido acceso RTVE, reflejan que ambos abordaron la gravedad de la situación poco después de las 23:00 horas, y que ya entonces el propio Mazón reconocía que habría "muchos muertos [...] Decenas seguro ya", lo que podría contradecir sus declaraciones en el Congreso de los Diputados en las que afirmó que no tuvo conocimiento de las primeras muertes "hasta bien entrada la madrugada", e incluso situó este hecho en torno a las 4:00 horas.

En los mensajes incorporados a la investigación se puede comprobar que la alcaldesa se dirigió a Mazón por primera vez a las 23:13 horas para avisarle de que se encontraba en la central de la Policía Local de Valencia y le dijo "si necesitas algo dime". A las 23:20 horas Mazón escribió a Catalá: "Es horrible… Va a haber muchos muertos". Un minuto después, la alcaldesa respondió: "Lo sé". Siete minutos más tarde, a las 23:27, el entonces presidente autonómico volvió a escribir: "Decenas seguro ya".

Después de este mensaje, la alcaldesa y el entonces president no volvieron a comunicarse hasta las 2:32 de la madrugada, cuando Catalá llamó a Mazón para decirle que la pedanía de Pinedo se había inundado y que los equipos de emergencia estaban rescatando a personas atrapadas en sus vehículos en la autovía A-3. Así se desprende de la declaración de la primera edil de la ciudad de Valencia ante la jueza.

Comunicación con Pilar Bernabé En los mensajes también consta cómo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, informó a la alcaldesa, a la 1:09 del 30 de octubre, de que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya no preveía nuevas crecidas en el cauce del Turia, y que por tanto la pedanía de Pinedo —cuya evacuación se estaba desarrollando ya— estaba a salvo. También se han aportado al juzgado los mensajes que se intercambiaron en el grupo de concejales del Ayuntamiento de Valencia, en el que la alcaldesa escribió a las 8:52 horas de aquella trágica jornada: "es evidente que no existe protocolo para estas situaciones, mañana a trabajar en él. Resulta ilógico que suspendamos actividades al aire libre y no avisemos a los coles de que eviten los patios, por ejemplo". A las 10:20 horas el concejal Juan Carlos Caballero informó de que se iba a constituir el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal), un mecanismo de gestión local que apenas fue convocado en las localidades afectadas. En ese mismo grupo, a las 21:51, el concejal responsable del área de Seguridad se preguntaba "si no tocaría pasar al nivel 3" de la emergencia "y que nos ayuden" y añadía, "o nos caerá la del pulpo". A continuación, a las 22:07, el edil responsable de la gestión del agua informó de la rotura de uno de los principales canales de abastecimiento de agua potable la ciudad, el Júcar-Turia. "Si no recibimos agua del Júcar en El Realón (Picassent) tenemos un problema serio. Las reservas de agua potabilizada solo nos dan margen para dos días sin funcionar las plantas", advirtió