La alcaldesa de Valencia asegura ante la jueza que el día de la dana no habló con Mazón hasta las 2:32 de la madrugada

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este miércoles ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que el día de la riada no habló con el entonces presidente de la Generalitat valenciana hasta las 2:32 horas de la madrugada, cuando le comunicó que la pedanía de Pinedo se había inundado y que los equipos de emergencia estaban rescatando a personas atrapadas en sus vehículos en la autovía A-3.

Según ha contado, antes de eso únicamente mantuvo contacto con Mazón mediante un mensaje de WhatsApp que intercambiaron pasadas las 23:00 horas, en el que ella le informó de que se había convocado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en la ciudad de Valencia, a lo que Mazón se limitó a responder: "Esto es horrible".

Durante su declaración como testigo, la alcaldesa también ha afirmado que ningún responsable político del área de Emergencias se puso en contacto con ella a lo largo de la jornada para advertirle de la gravedad de la situación en la cabecera del barranco del Poyo ni de que la gran cantidad de agua acabaría llegando a la ciudad de Valencia. En este sentido, se ha defendido argumentando que "no sabían" que el agua que venía de la rambla del Poyo acabaría en la pedanía de La Torre, ya que "según los mapas que tenían acabaría en los arrozales y no en las pedanías".

La comparecencia de Catalá se enmarca en la investigación judicial sobre la gestión de la dana, una causa en la que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La ronda de declaraciones de responsables municipales continuará este miércoles con la comparecencia del alcalde de Cheste, José Morell, después de que ya hayan testificado, entre otros, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

17 fallecidos en las pedanías de la ciudad Durante su testimonio, la alcaldesa de Valencia ha detallado las actuaciones llevadas a cabo por su Ayuntamiento durante la emergencia. Ha recordado que Valencia fue uno de los pocos municipios que activó el Cecopal para coordinar la respuesta ante el episodio meteorológico, que dejó 17 personas fallecidas en las pedanías de la ciudad. Catalá ha señalado que uno de los puntos más complicados de la jornada fue el barrio de La Torre, donde los bomberos no podían acceder con sus vehículos debido a la inundación y comenzaron a realizar rescates con embarcaciones facilitadas por el Club Náutico. En estas labores también participó la Policía Local, que, según ha destacado, efectuó "miles" de intervenciones. Asimismo, ha indicado que a las 20:13 horas el alcalde pedáneo de La Torre comunicó al Ayuntamiento valenciano que la zona ya se encontraba completamente inundada. Desde ese momento, ha asegurado, la gestión se centró exclusivamente en la emergencia. En ese contexto, el jefe de Bomberos trasladó su preocupación por una posible crecida del río Turia que pudiera provocar un desbordamiento. El consistorio habilitó un centro de recepción para las personas desalojadas y abrió también la Alquería del Basket, mientras la Policía Local informaba de forma continua sobre la evolución de la situación.