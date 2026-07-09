Álvaro Pombo ante su retrato en la Biblioteca Nacional: "Me ha rejuvenecido"

La Biblioteca Nacional de España ha colgado este jueves el "portentoso" retrato que el pintor Hernán Cortés Moreno ha realizado al escritor y Premio Cervantes 2024, Álvaro Pombo, que ha asegurado que el ademán captado por el artista es un gesto que le rejuvenece.

"Ya no soy tan joven para recostarme de esa manera en los sillones. Curiosamente me ha rejuvenecido mediante el movimiento, yo ya no me puedo recostar en los sillones. Puedo tumbarme en la cama, pero recostarme en un sillón, es raro. Me ha rejuvenecido, pero no ha mentido porque es verosímil que lo haga (la pose), la he hecho siempre", ha dicho Pombo durante la presentación de la obra en el Salón Italiano de la BNE.

El retrato --realizado con una mezcla de varias técnicas-- es una impresión digital de un lienzo que Cortés Moreno ha realizado para mostrar al escritor cántabro apoyado sobre una mano en una butaca, frente a unos folios en blanco. Pombo viste su gorro de lana azul, característico en sus últimas apariciones públicas, incluso en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

"Muy moderno y original" El académico de la RAE ha acudido al descubrimiento de la obra -"mas bonita y grande" de lo que se imaginaba- con la cabeza cubierta con un sombrerito de color blanco, más veraniego de tela ligera acorde con las altas temperaturas. Además, ha bromeado asegurando que el cuadro no "cabe" en su piso, por lo que se tendrá que quedar en la BNE y él recibir unos vales para "verlo los domingos y festivos". "Es muy moderno y original, estoy muy emocionado y pasmado. ¿Cuánto mide esto? No me cabe en casa", ha comenzado a comentar. "Cabe justo por la puerta pero hay que dejarlo justo ahí. Es un piso decente de soltera y caben muchísimos cuadros pequeños, pero esto es un cuadro para el Palacio del Príncipe de la Paz, un cuadro palacial", ha apuntado.