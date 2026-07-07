El candidato de izquierdas reconoce la proclamación de Keiko Fujimori pero sigue denunciando "irregularidades"

El candidato presidencial de izquierdas de Perú, Roberto Sánchez, ha reconocido que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha proclamado "los resultados electorales" que le otorgan la victoria a Keiko Fujimori, pero vuelve a señalar y denunciar "irregularidades" en el proceso.

Según el conteo final, Fujimori aventaja por aproximadamente 50.000 votos (50,135% frente a 49,865%) de un total de más de 18 millones de votantes.

En un comunicado conjunto de su partido, Juntos por el Perú, y otros dos partidos de izquierda, Sánchez reconoce por primera vez su derrota. "Sin embargo, esto no implica renunciar al derecho a manifestarse y denunciar las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral", ha señalado.

"La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción", ha continuado.

Sánchez sospecha de un presunto fraude en los votos de los peruanos que viven en el extranjero y ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La JNE ya rechazó la solicitud del candidato sucesor de Pedro Castillo de invalidar los votos emitidos en el extranjero, al considerar sus argumentos infundados.

Juntos, estos tres partidos de izquierda han anunciado la formación de una coalición parlamentaria de oposición para garantizar un control político firme y restablecer la paz en el país dividido.