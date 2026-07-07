Asturias bate el récord de calor en junio tras cerrar el mes más cálido desde 1961

Junio de 2026 ha pasado a la historia como el mes de junio más cálido registrado en Asturias desde el inicio de la serie histórica, en 1961. Así lo refleja el último resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sitúa la temperatura media del mes en 18,8 grados, tres por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020.

Las temperaturas máximas también marcaron valores excepcionalmente altos. La media se situó en 24,4 grados, 3,8 por encima de lo habitual para un mes de junio, mientras que la temperatura mínima media alcanzó los 13,1 grados, 2,2 grados más de lo normal.

A este comportamiento térmico se sumó un acusado déficit de precipitaciones. Durante el mes se recogieron 30,9 litros por metro cuadrado en el conjunto del Principado, un 55% menos que la media climática, situada en 68,7 litros.

La sequía también se refleja en el balance del año hidrológico. Entre octubre de 2025 y junio de 2026 se han acumulado 835,4 litros por metro cuadrado, un 23% menos de lo esperado para este periodo, por lo que Aemet mantiene la calificación de año hidrológico muy seco.

La ola de calor dejó más de 40 grados El episodio más destacado del mes llegó entre los días 21 y 24 de junio, cuando una masa de aire sahariano provocó la primera ola de calor del año en España y disparó los termómetros en Asturias. Durante esos días se superaron los 40 grados en las estaciones automáticas de Amieva-Panizales y Camuño, que alcanzaron una temperatura máxima de 40,3 grados. Además del calor, el mes estuvo marcado por una intensa actividad tormentosa. Solo el 17 de junio se registraron 43.484 descargas eléctricas, prácticamente la mitad de las 89.144 contabilizadas durante todo el mes. El elevado número de horas de sol también fue protagonista. El observatorio del Aeropuerto de Asturias contabilizó 201,4 horas de insolación frente a las 159,6 habituales, mientras que en Oviedo se alcanzaron las 226,3 horas, muy por encima de la media de 161,4.