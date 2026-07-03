Cerezas recolectadas antes del amanecer para esquivar el calor en el Valle del Jerte

La recolección de la cereza en el Valle del Jerte y sus comarcas vecinas, en el norte de la provincia de Cáceres, ya no sigue el ritmo tradicional del campo. Los despertadores de patronos y temporeros suenan en torno a las cuatro de la madrugada. El aumento de las temperaturas ha obligado a transformar por completo las jornadas laborales, que ahora comienzan de madrugada para evitar las horas más extremas de calor.

Con linternas frontales en la cabeza y aún de noche, los trabajadores comienzan su jornada. “Venimos de noche. A las cinco de la mañana la mayoría de la gente está en el campo”, explica el cerecero José Estar Vaquero, conocido como Curro, de la localidad de Jerte. Así aprovechan las horas más frescas para avanzar la cosecha antes de que el calor apriete.

El cerecero José Estar recoge las cerezas a mano en su finca de Jerte, (Cáceres) Rubén Caballero

Madrugar para sobrevivir al calor El cambio no es menor. La recogida de la cereza sigue siendo manual, trasladando las cestas de cerezas recién cogidas a pulso en los árboles a las cajas de transporte, lo que incrementa el esfuerzo y la exposición directa al sol. Por eso, la jornada termina ahora en torno a la una de la tarde. “Antes la jornada se hacía partida, de tres a seis, pero ahora es insoportable”, señala el propio José Estar Vaquero. Hoy manda el reloj térmico.

Antes la jornada se hacía partida, de tres a seis, pero ahora es insoportable El comienzo de la faena de madrugada también beneficia a la cereza: llega con una temperatura menor a las cooperativas; y por tanto, menos blanda, lo que facilita su transporte, limpieza, y empaquetado. Las altas temperaturas han alterado incluso el comportamiento de los árboles. Ahora deben resistir episodios prolongados de calor extremo que superan ampliamente los registros históricos. Los agricultores lo constatan: las distintas variedades están alterando su calendario de maduración. Las cerezas maduran bajo el sol en el Valle de Jerte (Cáceres) Rubén Caballero