Urtasun, único ministro en la nueva dirección de Sumar, sin Yolanda Díaz y que deja fuera a los afines a Hernández

La única candidatura presentada para dirigir Sumar y que será por tanto elegida en la próxima asamblea de julio estará encabezada por incluye al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y deja fuera a los afines a quien hasta este miércoles era coordinadora del proyecto, Lara Hernández, que presentó su dimisión. La lista se presenta como 'Sumar para gobernar' y está liderada por la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Tampoco forma parte de la misma Yolanda Díaz, fundadora de esta unión de izquierdas, que ya dimitió como coordinadora en junio de 2024. Este jueves no ha querido hablar de la situación.

Esta lista será por tanto la elegida el 11 de julio para coordinar el Movimiento Sumar, inmerso en una fuerte crisis interna y un enfrentamiento entre cargos que ha desembocado en dimisiones. La última, este miércoles, la de Lara Hernández, que dejó la coordinación denunciando haber sido víctima de una campaña de desprestigio. Afrontó una investigación interna por acoso laboral a trabajadores de Sumar, que se ha archivado, pese a lo cual ha decidido tirar la toalla y volver a su puesto de profesora de Filosofía.

La dimisión de Hernández agrava la crisis en el socio de Gobierno del PSOE. La organización ha revalidado la alianza electoral entre Más Madrid, IU y los Comunes de cara a las próximas elecciones generales, pero de momento no tiene ni candidato ni marca electoral. Tras su salida, Lara Hernández ha explicado que no llegó a la política para "agarrarse" a "ningún sillón, puesto ni lista", que por eso se va, pero también porque es "muy difícil" trabajar en "un ambiente tóxico".

La candidatura que se ha dado a conocer este jueves representa a la oposición a Lara Hernández. Desaparecen diputados como Carlos Martín, co-coordinador dimitido; también Agustín Santos, número dos de la lista al Congreso que encabezó Yolanda Díaz, y dos de los apoyos de la excoordinadora general: Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario, y Manolo Lago, exasesor ministerial de la vicepresidenta. Tampoco repetirán en la dirección los secretarios de Estado de Trabajo y Economía Social en el Ministerio de Díaz, Joaquín Pérez Rey y Amparo Merino, respectivamente.

Expertos, cargos, representación territorial y jóvenes Sí conforman la candidatura, además del ministro Urtasun, los diputados nacionales Lander Martínez, Viviane Ogou, Laura Vergara y Esther Gil de Reboleño. Destacan también otros nombres como el juez Juan Pedro Yllanes, la diputada andaluza Esperanza Gómez, la eurodiputada Estrella Galán, y dirigentes territoriales como Alba García (Euskadi) y Paulo Carlos López (Galicia). También figuran el exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, la responsable de feminismo de la formación Amanda Andrades o el exdirector de gabinete de Díaz Josep Vendrell, entre otros perfiles. Desde esta propuesta que lanzan Verónica Barbero y Rosa Martínez se asegura que la lista se ha preparado bajo cuatro criterios: personas expertas en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y una amplia presencia joven. Verónica Martínez ha defendido este jueves que la lista “integra a toda la organización” y ha abogado por "construir un movimiento" que "siga ayudando a reforzar la articulación de la izquierda" para seguir gobernando. No ha querido hablar de la dimisión de Lara Hernández porque, ha dicho, a la ciudadanía "le importa menos" la vida interna de los partidos y Sumar "no ha dejado de crecer desde su nacimiento hace muy poquito". El Movimiento quiere "continuar trabajando en la línea de agrandar los derechos de la clase trabajadora" con un enfoque "laborista, feminista, ecologista, animalista y verde". Guerra abierta en Sumar: Laura Moreno dimite tras denunciar "injusticias y falta de respeto" de la dirección