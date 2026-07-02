Once detenidos en la investigación sobre patrocinios públicos de conciertos en Cádiz

La Guardia Civil ha detenido a once personas e imputado a una más por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros, en marco de las investigaciones por las que este miércoles los agentes requirieron expedientes de patrocinio de conciertos y eventos a la Diputación Provincial de Cádiz y a la Junta de Andalucía.

El juez del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha levantado el secreto de sumario de la causa, dentro de la cual la Guardia Civil ha practicado en las últimas horas distintos registros y actuaciones en las provincias de Sevilla y Cádiz, según han informado a RTVE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

“🔴11 detenidos en la investigación sobre los patrocinios públicos de conciertos en la Diputación de Cádiz



▪️El TSJA aclara que no hubo un registro del despacho del alcalde del Puerto de Santa María y que no figura entre los investigados



🎙️Rocío Muñoz | @RTVEAndalucia pic.twitter.com/gb6ATPuxLD“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 2, 2026

La Guardia Civil requiere información en instalaciones de la Diputación de Cádiz Entre esas actuaciones, los agentes se personaron este miércoles en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, que gestiona el diputado provincial y alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo (PP), para requerir cinco expedientes de patrocinios de eventos. El sumario investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.