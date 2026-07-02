Espinosa de los Monteros anuncia que Vox le ha comunicado su expulsión del partido

El exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado con "pena" que el partido le ha comunicado este miércoles su expulsión. Sin embargo, ha advertido que "lo mejor está por llegar" en un vídeo publicado en la red social X.

En 2023, renunció a su escaño como diputado y portavoz parlamentario alegando motivos personales y en marzo de 2026 lanzó un manifiesto crítico con la dirección de Santiago Abascal, por el que Vox le abrió un expediente disciplinario que ha culminado con su expulsión definitiva.

En un vídeo con imágenes de su paso por el partido, el también presidente de la fundación Atenea ha recorrido "los buenos tiempos" vividos en la formación que lidera Abascal, desde "los inicios" en 2012 hasta la entrada en el Congreso y el momento en el que alcanzaron los 52 diputados, pasando por "noches duras", "campañas difíciles" y "muchos fracasos".

"Éramos pocos, muy pocos", ha relatado Espinosa de los Monteros sobre sus primeros pasos en el partido, "pero éramos un grupo de españoles con convicciones y con la misión de ofrecer a los demás una opción más clara, más valiente y más libre". "Por fin los españoles tenían una voz que les representaba", ha continuado.

El exportavoz de Vox en el Congreso ha asegurado que en la Cámara Baja vivió los momentos más "intensos" y "duros" de su vida política, y ha mostrado su "mayor reconocimiento" a todos los votantes, cargos públicos y orgánicos de "aquella época". Y ha afirmado que "mereció la pena" y que seguirá "en la defensa de las mismas ideas" y "de la libertad".

El pasado 6 de marzo, la formación de Abascal expulsó también a Javier Ortega Smith, diputado y exsecretario general. Esta decisión se tomó después de frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Además, el Comité de Garantías abrió en la misma fecha un expediente disciplinario al exlíder de la formación en Murcia, José Luis Antelo.