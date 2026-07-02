Bruselas aprueba de manera parcial el sexto pago a España del plan de recuperación por 5.700 millones

La Comisión Europea ha dado luz verde parcialmente a la sexta solicitud de pago por valor de 5.700 millones de euros a España en el marco del Plan de Recuperación financiado con los fondos 'Next Generation EU', al mismo tiempo que ha concedido un pago de la quinta solicitud por 302 millones de euros, correspondiente a dos hitos incumplidos.

De esta manera, Bruselas ha certificado que España ha cumplido "satisfactoriamente" con los 51 hitos y 64 de los 67 objetivos contemplados para recibir el pago. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento del marco regulatorio para la construcción de viviendas, centrado en la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda a través la actualización de los estatutos de la empresa estatal de vivienda (Sepes, por sus siglas en español) y la aportación de recomendaciones y buenas prácticas para las licencias de planificación urbana en el sector residencial.

Asimismo, la Unión Europea exige el impulso del sistema de salud, basadas en mejorar su funcionamiento y abordar la "escasez crítica" de personal, y acelerar la transición hacia un transporte seguro y con bajas emisiones, a través de inversiones estratégicas en las infraestructuras. Otros requisitos contemplan la digitalización de la red ferroviaria y la modernización de la industria mediante el fomento de la eficiencia energética, la transformación digital y el crecimiento sostenible.

"Esto representa un paso importante para llevar a cabo reformas e inversiones vinculadas a esta solicitud de pago en áreas clave como la biodiversidad, la movilidad sostenible, la investigación y el desarrollo, los derechos sociales, la educación y la formación profesional, la cultura, el turismo sostenible, la gestión del agua y la eficiencia de la justicia", sostiene el comunicado emitido por la Comisión.

Tres objetivos pendientes Respecto a los tres objetivos pendientes de esta solicitud -inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas-, Bruselas no ha podido certificar su cumplimiento. Por su parte, el Gobierno español planea presentar una solicitud motivada con el objetivo de aclarar los elementos necesarios para demostrar la ejecución de esta inversión para lo que cuenta con un plazo de un mes tras recibir la notificación de la Unión Europea. En este punto, la Comisión Europea ha remitido al Comité Económico y Financiero su evaluación preliminar sobre los cumplimientos de España y este comité dispone de cuatro semanas para certificar la evaluación, momento tras el cual se pondrán en marcha los trámites para ejecutar el pago a España. Por el contrario, en caso de confirmarse los objetivos en cuestión no se han cumplido satisfactoriamente, Bruselas suspenderá el importe correspondiente a dichos objetivos, dentro del montante total de 5.700 millones de euros. La solicitud de pago de este jueves elevaría a 76.000 millones de euros los fondos abonados a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo 11.000 millones de euros en prefinanciación, una cantidad que corresponde al 76% del total de contemplado para España, habiéndose cumplido ya el 60% de los objetivos y metas establecidos en dicho plan.