Irlanda asume la presidencia de turno de la UE con un programa basado en el multilateralismo y la ampliación
- La agenda se propone ampliar mercados y terminar las negociaciones para la incorporación de Montenegro
- La Presidencia del Consejo de la Unión Europea se rota cada seis meses entre los diferentes Estados miembros
La República de Irlanda asumirá desde este miércoles, 1 de julio, hasta el 31 de diciembre la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Irlanda toma así el relevo de Chipre, cuya preidencia semestral de turno ha estado marcada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que tuvo repercusiones en la isla con el bombardeo de bases británicas y el envío de refuerzos navales de varios aliados europeos, entre ellos España.
Dublín ha difundido una agenda para la presidencia en la que, entre otros objetivos, se propone trabajar por el "multilateralismo", ampliar mercados y terminar las negociaciones para la incorporación de Montenegro.
Irlanda entró en la UE en 1973 y esta será la octava ocasión en que el país se haga cargo de la presidencia semestral.
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea se rota cada seis meses entre los diferentes Estados miembros. Cada país asume el liderazgo según un sistema de rotación y orden determinado, que hace que cada uno de los Veintisiete tenga un turno cada tres años y medio. La labor consiste en presidir las reuniones del Consejo Europeo y asegurar la continuidad de su trabajo y de los procesos legislativos que emanan de este órgano. Además, representa al Consejo en las relaciones con las otras instituciones comunitarias.
Multilateralismo, ley internacional, mercados y ampliación
La presidencia y el Gobierno de Irlanda han hecho pública la agenda del semestre y sus pretensiones. "La presidencia irlandesa llega en un momento importante para Europa —ha declarado la ministra de Exteriores, Helen McEntee— y la escala de nuestra ambición refleja la escala de los retos y oportunidades que afronta Europa hoy".
McEntee ha asegurado que Irlanda pondrá énfasis en "la importancia del papel global de la UE, su apoyo al multilateralismo y su trabajo para promover los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley".
Irlanda se ha destacado dentro de la UE por su defensa de la legalidad internacional. Por ejemplo, junto con España y Eslovenia, ha sido uno de los países que pidió a la UE que suspendiera el acuerdo de asociación con Israel por la masacre de Gaza.
El Gobierno irlandés también se propone fortalecer las relaciones comerciales de la Unión y "diversificar sus mercados".
El inicio del semestre presidencial coincide con una nueva amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha asegurado que impondrá de inmediato un arancel del 100% sobre los bienes de todos los países europeos que apliquen un impuesto a la actividad de las empresas tecnológicas estadounidenses.
Y también coincide con el aumento del recelo de Bruselas respecto a la relación comercial desventajosa con China.
Igualmente, trabajará para completar las negociaciones de adhesión con Montenegro para avanzar en las negociaciones para la adhesión de Albania, Moldavia y Ucrania. La UE acordó a principios de junio abrir un proceso gradual para incorporar a los Balcanes Occidentales, en el que Montenegro está en primer lugar.
El lema de la presidencia será, en gaélico, Ní neart go cur le chéile ("La unión hace la fuerza").
Durante el semestre, Irlanda acogerá 22 encuentros informales de ministros; una cumbre de la Comunidad Política Europea y una reunión informal del Consejo Europeo.