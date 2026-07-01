Irlanda asume la presidencia de turno de la UE con un programa basado en el multilateralismo y la ampliación

La República de Irlanda asumirá desde este miércoles, 1 de julio, hasta el 31 de diciembre la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Irlanda toma así el relevo de Chipre, cuya preidencia semestral de turno ha estado marcada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que tuvo repercusiones en la isla con el bombardeo de bases británicas y el envío de refuerzos navales de varios aliados europeos, entre ellos España.

Dublín ha difundido una agenda para la presidencia en la que, entre otros objetivos, se propone trabajar por el "multilateralismo", ampliar mercados y terminar las negociaciones para la incorporación de Montenegro.

Irlanda entró en la UE en 1973 y esta será la octava ocasión en que el país se haga cargo de la presidencia semestral.

La Presidencia del Consejo de la Unión Europea se rota cada seis meses entre los diferentes Estados miembros. Cada país asume el liderazgo según un sistema de rotación y orden determinado, que hace que cada uno de los Veintisiete tenga un turno cada tres años y medio. La labor consiste en presidir las reuniones del Consejo Europeo y asegurar la continuidad de su trabajo y de los procesos legislativos que emanan de este órgano. Además, representa al Consejo en las relaciones con las otras instituciones comunitarias.