González Amador niega haber dicho que le hackearon el móvil y reconoce haber borrado el contenido por seguridad

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles haber declarado que le hackearon el móvil ante la jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por un presunto delito de revelación de datos de dos periodistas y ha reconocido que borró todo su contenido por seguridad.

Fuentes de su defensa han explicado este miércoles, que recomendaron a su cliente que eliminara el uso y contenido del teléfono hasta entonces utilizado, cambiara de terminal y de línea , al no poder garantizar la integridad del dispositivo y la seguridad de sus comunicaciones después de que sus abogados sufrieran el hackeo de una de sus cuentas de correo.

Lo que han aportado ahora a la juez son las imágenes de los mensajes que intercambió en 2024 con el vecino que le había mandado las fotos de los periodistas a quien ha pedido que se las reenvíe, según fuentes de su defensa, tras su declaración como testigo en la que confirmó la versión de Rodríguez —que las imágenes de los periodistas le habían llegado a él a través de un vecino de la misma finca en la que vive la presidenta madrileña y que luego él se las reenvió al jefe de gabinete de Ayuso—.