Fumar y poner música con altavoces en las playas de Donostia tendrá una sanción de entre 100 y 750 euros

"Este verano respira y escucha el mar". Es el mensaje que se puede leer en los carteles que hay en los accesos a las playas de San Sebastián. Debajo, una señal con un cigarrillo tachado y otra con un altavoz tachado. Así se recuerda a los usuarios que en los arenales donostiarras está prohibido fumar y escuchar música sin auriculares. Este viernes ha entrado en vigor la nueva normativa de playas, que fue aprobada el pasado jueves por unanimidad en el pleno municipal.

Las sanciones por incumplir las normas van de los 100 a los 750 euros. Las playas a las que afecta son las de La Concha, la Zurriola, Ondarreta y la Isla de Santa Clara. Estas normas responden a la preocupación social por la contaminación que generan las colillas en la arena y las quejas por el ruido. Un informe del instituto tecnológico Azti revela que son los residuos más numerosos en las playas: el 38 por ciento del total en La Concha y el 50 por ciento en Ondarreta. Por eso, las prohibiciones estarán vigentes también más allá del horario oficial de playas.

Medidas bien acogidas La mayoría de los donostiarras aplauden estas medidas y son pocos los detractores. Durante el periodo de exposición pública de la nueva ordenanza municipal no se presentó ninguna alegación por parte de la ciudadanía. Su objetivo es recuperar las playas como espacio natural y de descanso. Y también proteger los arenales y la convivencia en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El concejal de Mantenimiento Urbano del ayuntamiento de San Sebastián, Iñigo García, señalaba que cuidar de las playas es cuidar Donostia, y proteger uno de sus mayores patrimonios colectivos. Y por eso hace un llamamiento a la responsabilidad tanto de los donostiarras como de todas las personas que visiten la ciudad.