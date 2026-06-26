Detenidas tres personas por el robo de mobiliario de bares por valor de 40.000 euros en Madrid y Castilla-La Mancha

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de robar hasta 40.000 euros en mobiliario, en concreto casi 1.200 sillas y mesas, de establecimientos hosteleros de Madrid, Toledo y Ciudad Real. Según informa la Guardia Civil de Madrid, a los arrestados se les imputan 11 delitos de hurto, dos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Algunos de los establecimientos hosteleros que fueron objetivo de esta banda se encuentran en las localidades madrileñas de Patones, San Mamés, Lozoya, Hoyo de Manzanares, Cabanillas de la Sierra, Villanueva del Pardillo, Turleque, Titulcia o Moralzarzal. El grupo también actuó en el municipio toledano de Corral de Almaguer.