Detenidas tres personas por el robo de mobiliario de bares por valor de 40.000 euros en Madrid y Castilla-La Mancha
- En solo tres meses, la banda se hizo con 1.200 sillas y mesas de establecimientos hosteleros en distintas localidades
- Se les imputan once delitos de hurto, dos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal
La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de robar hasta 40.000 euros en mobiliario, en concreto casi 1.200 sillas y mesas, de establecimientos hosteleros de Madrid, Toledo y Ciudad Real. Según informa la Guardia Civil de Madrid, a los arrestados se les imputan 11 delitos de hurto, dos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal.
Algunos de los establecimientos hosteleros que fueron objetivo de esta banda se encuentran en las localidades madrileñas de Patones, San Mamés, Lozoya, Hoyo de Manzanares, Cabanillas de la Sierra, Villanueva del Pardillo, Turleque, Titulcia o Moralzarzal. El grupo también actuó en el municipio toledano de Corral de Almaguer.
Actuación coordinada e ininterrumpida
La investigación permitió identificar a los tres presuntos autores, que cuentan con numerosos antecedentes por hechos de la misma naturaleza. Tras ser citados a declarar en el puesto de la Guardia Civil de San Agustín de Guadalix, fueron detenidos. Actuaban de forma coordinada e ininterrumpida y siempre en horario nocturno. Utilizaban para ello una furgoneta a nombre de un tercero y, en tan solo tres meses, se hicieron con el mencionado botín. El destino de la mercancía robada está todavía por esclarecer.