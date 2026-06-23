Melilla entrega los diplomas de los programas TándEM del SEPE
- Más del 90% de los alumnos matriculados han concluido sus estudios
- Los estudiantes deben solicitar un certificado de profesionalidad al Ministerio de Educación
El salón de actos de la UNED en Melilla ha sido el escenario elegido hacer entrega de los diplomas de los programas experienciales TándEM que organiza conjuntamente el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) junto con la ciudad autónoma. Un total de 42 estudiantes de los 45 alumnos matriculados han sido reconocidos con estos diplomas después de superar estos cursos que han tenido una duración de seis meses.
En concreto, se han ofertado dos cursos en Melilla, a los que se han destinado 897.000 euros (120.000 de los cuales han sido aportados por el gobierno local). Estos cursos, que pretenden facilitar la inserción laboral, se han centrado en la atención a personas con discapacidad, que ha contado con 15 alumnos, y la atención a personas dependientes, en el cual se matricularon 30 estudiantes.
Además, este año, se ha implantado un curso de tarde para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía melillense.
Cursos que combinan teoría y prácticas no laborables
Estos programas TándEM se han dividido en una parte teórica y 80 horas de prácticas no laborables. Estas prácticas han tenido lugar en diferentes organismos como el Centro Asistencial, el Ministerio de Educación o el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
El director provincial del SEPE en Melilla, Jorge Vera, ha felicitado a los alumnos por superar el curso y ha valorado positivamente estos cursos porque supone "una fórmula intangible que da oportunidades en empleos estables". Por su parte, el Consejero de Economía, Miguel Marín, ha animado a los alumnos a seguir formándose para encontrar un empleo de calidad.
No obstante, Jorge Vera ha recordado a los estudiantes que ahora deben iniciar un proceso con el Ministerio de Educación para solicitar un certificado de profesionalidad.