Melilla entrega los diplomas de los programas TándEM del SEPE

El salón de actos de la UNED en Melilla ha sido el escenario elegido hacer entrega de los diplomas de los programas experienciales TándEM que organiza conjuntamente el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) junto con la ciudad autónoma. Un total de 42 estudiantes de los 45 alumnos matriculados han sido reconocidos con estos diplomas después de superar estos cursos que han tenido una duración de seis meses.

En concreto, se han ofertado dos cursos en Melilla, a los que se han destinado 897.000 euros (120.000 de los cuales han sido aportados por el gobierno local). Estos cursos, que pretenden facilitar la inserción laboral, se han centrado en la atención a personas con discapacidad, que ha contado con 15 alumnos, y la atención a personas dependientes, en el cual se matricularon 30 estudiantes.

Además, este año, se ha implantado un curso de tarde para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía melillense.