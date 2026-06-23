Llega la noche de San Juan marcada por el calor extremo y las restricciones en las hogueras de Gijón
- En Gijón, solo están permitidas las hogueras particulares en la playa de Poniente y Mieres ha suspendido los fuegos
- La AEMET mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en todo el interior del Principado
La noche de San Juan llega este año a Asturias con el termómetro disparado y la prudencia por bandera. En plena ola de calor, con temperaturas que pueden rozar los 39 grados en el interior, la región afronta la celebración más popular del inicio del verano bajo estrictas medidas de seguridad y con el riesgo de incendios forestales en niveles muy altos.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja por altas temperaturas, en una jornada marcada por el ambiente sofocante y la calima en algunos puntos. El calor no da tregua y condiciona tanto el día como la preparación de unas hogueras que este año llegan con restricciones reforzadas.
Desde el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) se insiste en el mensaje: máxima prudencia. Nada de fuego en zonas no autorizadas, cero pirotecnia y especial cuidado en espacios forestales, donde el riesgo de incendio sigue disparado.
En ese contexto, el Ayuntamiento de Gijón ha puesto negro sobre blanco las condiciones para la noche grande en la playa de Poniente. Solo se permitirán hogueras particulares muy pequeñas, de hasta medio metro, separadas entre sí y bajo control constante. Solo madera y cartón; fuera quedan plásticos, residuos o cualquier material peligroso. La idea es sencilla: minimizar riesgos en una noche de mucha gente, fuego y calor extremo.
En paralelo, en Mieres el Ayuntamiento ha optado por cancelar los fuegos artificiales. La hoguera se mantiene, pero con refuerzo de seguridad y un mensaje claro: evitar cualquier imprudencia que pueda acabar en susto mayor.
Aumenta el riesgo de incendios forestales
La vigilancia no es casual. El índice de riesgo de incendios forestales sigue en niveles muy altos en buena parte del territorio, con varios concejos en situación extrema en el occidente. La combinación de sequedad, viento y temperaturas elevadas ha encendido todas las alarmas en los servicios de emergencia.
Algo que no mejorará este miércoles. El índice de riesgo de incendios forestales será 'extremo' en cinco de los 78 concejos asturianos, según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Los cinco municipios que presentarán un índice de riesgo 'extremo' son los de Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano y Pesoz. Mientras, el resto de Asturias tendrá un índice 'muy alto' o 'alto'.
Asturias entra así en su noche más simbólica del año con un equilibrio delicado entre tradición y prevención. Fuego sí, pero controlado; fiesta sí, pero sin bajar la guardia.