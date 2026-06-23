Llega la noche de San Juan marcada por el calor extremo y las restricciones en las hogueras de Gijón

La noche de San Juan llega este año a Asturias con el termómetro disparado y la prudencia por bandera. En plena ola de calor, con temperaturas que pueden rozar los 39 grados en el interior, la región afronta la celebración más popular del inicio del verano bajo estrictas medidas de seguridad y con el riesgo de incendios forestales en niveles muy altos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja por altas temperaturas, en una jornada marcada por el ambiente sofocante y la calima en algunos puntos. El calor no da tregua y condiciona tanto el día como la preparación de unas hogueras que este año llegan con restricciones reforzadas.

Desde el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) se insiste en el mensaje: máxima prudencia. Nada de fuego en zonas no autorizadas, cero pirotecnia y especial cuidado en espacios forestales, donde el riesgo de incendio sigue disparado.

En ese contexto, el Ayuntamiento de Gijón ha puesto negro sobre blanco las condiciones para la noche grande en la playa de Poniente. Solo se permitirán hogueras particulares muy pequeñas, de hasta medio metro, separadas entre sí y bajo control constante. Solo madera y cartón; fuera quedan plásticos, residuos o cualquier material peligroso. La idea es sencilla: minimizar riesgos en una noche de mucha gente, fuego y calor extremo.

En paralelo, en Mieres el Ayuntamiento ha optado por cancelar los fuegos artificiales. La hoguera se mantiene, pero con refuerzo de seguridad y un mensaje claro: evitar cualquier imprudencia que pueda acabar en susto mayor.