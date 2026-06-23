Las tradiciones de la noche de San Juan contadas y cantadas por Ismael

La noche del 23 al 24 de junio, festividad cristiana que conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, personas en diversas partes del mundo celebran, en casi coincidencia con los solsticios de verano o de invierno, ritos que hunden sus raíces en la noche de los tiempos. Con permiso de la Nochebuena, la noche de San Juan es la noche más mágica del año.

Muchos de los ritos que se realizan están relacionados con el fuego como elemento purificador y regenerador de la vida; en otros, se otorgan propiedades mágicas y extraordinarias a plantas recogidas esa noche o al agua que fluye de las fuentes o manantiales.

Ismael Peña Poza, más conocido por todos, simplemente, como Ismael, es uno de nuestros más reputados musicólogos y folcloristas, además de cantante y multiinstrumentista. Fue el creador en los pasados años 70 del programa de TVE Ismael y la Banda del Mirlitón que acercó a las niñas y niños de la época al folclore y las tradiciones españolas, algo casi impensable hoy en día.

También realizó programas en RNE como Y te diré quién eres, junto a Paco Prada, emitido en los años 1987 y 1988. La serie dedicó programas monográficos a fiestas populares como las de la noche de San Juan o los mayos, pero también a los toros, los quintos o al uso de la corbata. Saber de dónde venimos nos permite conocer porqué somos como somos.

Nacido en Torreadrada, Segovia, realiza en Madrid estudios de derecho, filosofía y música. En los años 60 reside en París donde comienza sus recitales de música popular y renacentista españolas y consigue reconocimiento. A su regreso a España, continúa esta labor divulgadora de la cultura popular que mantiene, infatigable, a sus 90 años.

Aunque no disfrute de la popularidad de antaño, con este recuerdo queremos realizar un pequeño homenaje a la persona que nos enseñó a muchos pequeños urbanitas lo que eran unas castañuelas o que con un simple cántaro y una zapatilla se podía hacer música. Y que, además, era divertido.