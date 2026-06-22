El 21% de los admitidos a las oposiciones docentes en Melilla no se presenta al examen

Días de nervios para los aspirantes a las oposiciones docentes. El sábado comenzó el proceso selectivo para la mayoría de las especialidades, con 783 personas admitidas en Melilla. De ellas, finalmente acudieron 615. Es decir, algo más del 21% no se presentó al examen, según ha confirmado a RTVE la Dirección Provincial de Educación.

Desde CSIF señalan que la coincidencia de otros procesos selectivos y el elevado coste de los desplazamientos pueden estar detrás de ese número de ausencias en la primera jornada de exámenes. Además la representante de Educación del sindicato, Sonia Heredia, explica que "hay gente que, realmente, para permanecer en las listas de Melilla se presenta en otra comunidad y después solicita permanecer en la lista de interinos de nuestra ciudad y puede ser que haya algún candidato que no haya podido venir por los problemas que habido con los vuelos".

La presencia de nubes bajas en Melilla ha dejado un fin de semana que ha vuelto a estar marcado por vuelos cancelados o desviados. Un total de nueve vuelos se vieron afectados el viernes por la tarde debido a la falta de visibilidad en la ciudad autónoma, según ha informado AENA a RTVE. El sábado no hubo incidentes pero el domingo de nuevo hubo, al menos, tres vuelos desviados por meteorología.

Las pruebas han continuado este lunes para cuatro especialidades: Matemáticas, Física y Química, Intervención Sociocomunitaria y Servicios a la Comunidad. Entre los aspirantes hay personas que profesan la religión judía y que no pudieron examinarse el sábado por coincidir con el sabbat, su jornada sagrada. Por ese motivo, el Ministerio de Educación ha fijado para hoy una convocatoria específica. Una decisión que, según CSIF, fue comunicada con poco margen. "A nosotros, a los sindicatos, es una cosa que nos ha pillado por sorpresa este distinto horario de presentación para cuatro de las especialidades que salen a oposición", sostiene Heredia.

En total, el Ministerio oferta este año 88 plazas docentes en Melilla repartidas entre distintas especialidades.