El PSOE denuncia los "tiempos mucho más rápidos" de la justicia con la izquierda: "Estamos cansados de filtraciones"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha denunciado "los tiempos mucho más rápidos" con la izquierda en los juicios y ha expresado su "confianza plena en la palabra" del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que se filtraran los audios de su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el caso que investiga la utilización del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

"Estamos cansados de filtraciones", ha afirmado este viernes en La Hora de La 1 la portavoz del PSOE ante el hecho de que se haya filtrado una grabación del audio de la declaración de Zapatero ante el juez en tan sólo 24 horas y después de que el partido denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción la filtración a The Objective de documentos de una causa secreta.

Torró, sobre Zapatero: "Sigue siendo un referente para el PSOE" Preguntada por si considera que es "ético" que Zapatero tuviera joyas por valor de más de un millón de euros en una caja fuerte en su despacho ha instado a esperar "a las explicaciones" que va a dar. Se trata, ha dicho, de un proceso en el que la palabra "seguramente ya no basta, se tienen que demostrar hechos y eso requiere tiempo, que al presidente no se le esta dando, se le llama a declarar en un mes, el tema joyas tampoco se le dio ese tiempo que pidió para recabar pruebas y documentación", ha criticado. También en este sentido, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, entrevistada en Las Mañanas de RNE también ha defendido la "inocencia" de Zapatero en la que confían, y están "seguros de que continuará dando explicaciones". Al ser preguntada por si sigue siendo una "referencia moral y política", ha dicho: "Por supuesto, todo su legado nos representa al PSOE, sigue siendo un referente para el PSOE para la izquierda". 18.21 min Rebeca Torró (PSOE): "Zapatero sigue siendo un referente"