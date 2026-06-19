Casi medio millón de personas intentaron dejar de fumar en 2025 con medicación financiada

Casi medio millón de españoles intentaron dejar de fumar el pasado año con medicamentos financiados, según un informe elaborado por el Consejo General de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad, que muestra cómo esa intención repunta tras las vacaciones y se desploma en agosto.

Son datos del informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social', presentado este viernes por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, que recoge que el 67 % de los fumadores se ha planteado dejar de fumar y dos de cada tres quieren dejarlo.

El consumo de tabaco ha caído a mínimos históricos, pero aún fuma a diario uno de cada cuatro españoles. Casi la mitad de los fumadores intenta dejarlo cada año. En 2024, el 44,1 % de los fumadores lo intentó al menos en una ocasión.