RTVE.es estrena el tráiler de 'El guardián': una historia sobre la honestidad y la diferencia de clases en México
- Una película de Nuria Ibáñez Castañeda que reflexiona sobre la memoria, la fe y la identidad
- Cuenta con la participación de RTVE.es y se estrena en cines el 17 de julio
RTVE.es estrena el tráiler final de El guardián, ópera prima de ficción dirigida, escrita y producida por Nuria Ibáñez Castañeda (Una corriente salvaje, El cuarto desnudo), que tras su excelente acogida en el último Festival de Málaga, llegará a las salas de cine el 17 de julio. Una poderosa historia que cuenta con la participación de RTVE.
El guardián nos cuenta la historia de Basilio, que es contratado para limpiar una playa en Bahía de los Ángeles, México, recogiendo basura de turistas, en su mayoría estadounidenses. A pesar de la belleza del lugar y de la amabilidad de los lugareños, su empleador no le ha pagado en dos meses.
Necesita dinero para regresar con su familia a Estados Unidos, de donde fue deportado hace tres años, pero se niega a renunciar. En este paraíso prolifera la pesca ilegal de totoaba, la llamada “cocaína del mar”. Cuando Basilio denuncia a un pescador, su sueño se convierte en pesadilla.
La migración, la explotación laboraly la violencia estructural
Con una mirada sobria y profundamente humana, El Guardián aborda temas como la migración, la explotación laboral, la violencia estructural y el impacto del crimen organizado en comunidades aparentemente idílicas.
“La película nació de la idea de descubrir qué mantiene a una persona atada a un lugar, y a raíz de ahí la narrativa fluyó hacia ese sentido. El cine es una herramienta que nos permite pensar distinto y entender cosas que nos son ajenas, es una forma de explorar la empatía a través de la imagen”, afirma la directora Nuria Ibáñez Castañeda.
La película ya consiguió en el Festival Internacional de Cine de Morelia (México) el Premio a mejor Ópera Prima y una Mención especial a Mejor Actor para su protagonista, el debutante Basilio Moncada.
Con ambos pudimos hablar en el último Festival de Málaga.
El guardián es una coproducción hispano-mexicana entre Solita Films, Miss Paraguay y Paloma Negra (México), a medio camino entre el drama y el thriller rodada íntegramente en México y hablada en español. El proyecto ha sido desarrollado en el laboratorio CIMA Impulsa y cuenta con el apoyo de ICAA, Ibermedia y Eficine y con la participación de RTVE.
Se estrena en cines el próximo 17 de julio.