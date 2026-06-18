RTVE.es estrena el tráiler de 'El guardián': una historia sobre la honestidad y la diferencia de clases en México

RTVE.es estrena el tráiler final de El guardián, ópera prima de ficción dirigida, escrita y producida por Nuria Ibáñez Castañeda (Una corriente salvaje, El cuarto desnudo), que tras su excelente acogida en el último Festival de Málaga, llegará a las salas de cine el 17 de julio. Una poderosa historia que cuenta con la participación de RTVE.

Fotograma de 'El guardián'

El guardián nos cuenta la historia de Basilio, que es contratado para limpiar una playa en Bahía de los Ángeles, México, recogiendo basura de turistas, en su mayoría estadounidenses. A pesar de la belleza del lugar y de la amabilidad de los lugareños, su empleador no le ha pagado en dos meses.

Necesita dinero para regresar con su familia a Estados Unidos, de donde fue deportado hace tres años, pero se niega a renunciar. En este paraíso prolifera la pesca ilegal de totoaba, la llamada “cocaína del mar”. Cuando Basilio denuncia a un pescador, su sueño se convierte en pesadilla.

Fotograma de 'El guardián'