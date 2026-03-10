'El guardián': una bella y poderosa historia sobre la honestidad y la diferencia de clases en México

En 2018, Nuria Ibáñez Castañeda nos deslumbró con el documental Una corriente salvaje, que narraba la supervivencia de dos hombres en la Playa la Gringa, en el Mar de Cortés, un pasaje tan bello como hostil de Baja California. Y ahora ha recuperado a uno de los protagonistas de esa historia, Basilio Moncada, para su primera ficción cinematográfica, que también tiene mucho de documental: El Guardián, en la que reflexiona a través de una mirada íntima y poderosa sobre la memoria, la fe y la identidad. Una película participada por RTVE que se ha presentado en Málaga

“La película nace de los descartes del documental –nos confiesa Nuria-. Yo seguía a Basilio a todas partes y filmé unas conversaciones telefónicas con su patrón. Esa era la única relación que tenían, porque ni siquiera le pagaba por sacar la basura y estar pendiente de los americanos que venían a hacer turismo a unas cabañas que el patrón tenía en esa zona tan bella”.

“Y pensé que contar la historia de Basilio era una forma, tan sencilla y a la vez tan compleja, de retratar las diferencias de clase en México. Además, tenía ganas de rodar en un espacio abierto y tan bello como el que podéis ver en la película”.

Fotograma de 'El guardián'

“Sobrevivía con lo que podía pescar” Llama mucho la atención la entrega y la pasión con la que Basilio acomete su trabajo, aunque su patrón no le pagase. “Yo sobrevivía prácticamente sin nada –nos comenta Basilio-. Me dedicaba a sacar la basura de los americanos y a arrimarles madera para que hicieran sus fogatas en la noche. Por eso me daban diez o veinte dólares y yo iba juntando un poco de dinero” “Era lo suficiente para sobrevivir y sabía que, si volvía a mi tierra, igual no encontraba trabajo –añade el actor-. Por eso me quedé aquí y la gente del pueblo me empezó a conocer y me invitaban a comer o a una cerveza” “Al final me dediqué básicamente a pescar –continúa Basilio-. Porque llegaron unos señores y me dijeron: “Si sacas pescado nosotros te lo compramos. Yo me metía al mar con mucho miedo, porque había mucha mantarraya y porque no sé nadar. Pero así iba tirando”. En la película, Basilio interpreta a un emigrante que, después de muchos años en Estados Unidos, ha sido repatriado a México, sin posibilidades de volver y que ha tenido que dejar allí a su familia. Algo que también está relacionado con la vida real: “En Estados Unidos tuve un problema y pasé una temporada en la cárcel. Luego me dieron cinco años de probación y me dije: “Para que me vuelvan a agarrar mejor me voy a mi tierra”. Además, cuando me detuvieron me hicieron mucho daño" (Nos enseña una gran cicatriz en su brazo). Fotograma de 'El guardián'

“Basilio tiene unas creencias muy fuertes” En la película, Basilio denuncia a uno de los habitantes del pueblo porque se dedica a pescar totoaba, algo que está prohibido. Eso le hará ganarse las antipatías de sus pocos vecinos. “Eso es parte de la ficción de la película, aunque yo sentí que es lo que el auténtico Basilio habría hecho, porque tiene unas creencias muy fuertes de lo que está bien y lo que está mal, que es algo que me interesa mucho en esta película, mostrar lo que pasa cuando el deber entra en conflicto con la comunidad”. “Las tres personas que rodábamos el documental con Basilio –añade la directora-, nos quedamos muy sorprendidos de haber encontrado en un sitio tan duro a alguien que tenía unas convicciones más fuertes que nosotros. Recuerdo que le insistíamos en que dejara a ese patrón que no le pagaba, que le podíamos llevar a Tijuana con nosotros, y él nos decía: “He firmado un contrato y lo tengo que cumplir, aunque no me paguen”. El tema de los repatriados por las políticas de migración de Estados Unidos también está presente en la película. “La película se filmó antes de la llegada de Trump –nos comenta Nuria-, pero la política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido complicada. De hecho, Tijuana está prácticamente construida a partir de las deportaciones. El alma de esa ciudad tiene mucho que ver con esos migrantes expulsados de EE.UU”. “Yo hice muchas entrevistas a deportados –añade-. Y me di cuenta de que se aferran a un lugar, aunque sea muy jodido, porque es lo único que tienen. En la película quería mostrar cómo Basilio llega a este lugar, empieza a establecer vínculos desde cero y, a raíz de la denuncia, vuelve a quedarse completamente solo”. Fotograma de 'El guardián'