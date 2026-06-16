Recuerdo a los policías víctima del terrorismo: “Siento que he abrazado a mi hermano”
- Un acto en la Delegación del Gobierno homenajea a los 13 agentes extremeños asesinados entre 1968 y 2015
- La Jefa Superior de Policía en Extremadura subraya la carga psicológica de los agentes destinados en el País Vasco durante el terror de ETA
La Policía Nacional ha conmemorado este martes, 16 de junio, el Día de las Víctimas del Terrorismo en un acto institucional celebrado en la Delegación del Gobierno en Extremadura. Más de medio centenar de agentes, autoridades y familiares de víctimas han rendido homenaje a los 188 policías asesinados entre 1968 y 2015, 13 de ellos extremeños.
Una de esas víctimas es Damián Seco Fernández, agente de la Policía Nacional nacido en Badajoz y asesinado por los GRAPO en 1979, cuando tenía 36 años. El comando terrorista mantuvo un enfrentamiento con inspectores de la Brigada de Información en un polígono de Sevilla. “Todo se inició cuando se intentó identificar a los terroristas en un vehículo que les había infundido sospechas. Tras las investigaciones, se descubrió gran cantidad de explosivos con la intención de atentar contra un teniente coronel del Ejército”, ha explicado durante el acto la Jefa Superior de Policía en Extremadura, María Elisa Fariñas.
La hermana del agente fallecido, Andrea Seco, ha pedido que la sociedad no olvide a los agentes que murieron por culpa de la barbarie terrorista. Su intervención se ha producido tras la proyección de un vídeo donde se ha recordado especialmente a los 13 policías extremeños víctimas del terrorismo, “Hoy hemos puesto cara a esos nombres y apellidos. Hoy están aquí con nosotros. Les hemos devuelto a la vida por unos momentos y les hemos abrazado. Yo, al menos, siento que he abrazado a mi hermano”, ha asegurado.
Carga psicológica de agentes y familiares
En su intervención, la Jefa Superior de Policía en Extremadura ha enumerado a ETA, GRAPO, FRAP, Terra Lliure y al-Qaeda como los principales grupos terroristas que han actuado en España durante las últimas décadas, asesinando a centenares de personas.
María Elisa Fariñas ha destacado especialmente lo vivido en País Vasco y Navarra durante los años en activo de la banda terrorista ETA. “Había una intención de crear un clima de rechazo a los policías”, lo que llevó, ha asegurado, a un desgaste psicológico que se transformó en miedo y ansiedad no solo para los policías, sino también para sus familias.
“"El miedo obligaba a ir caminando por las aceras mirando por los escaparates, por si nos seguía alguien"“
“El miedo obligaba a adoptar medidas de seguridad constantes: evitar rutinas, revisión de los bajos del coche por si había alguna bomba lapa, cambios de rutas y horarios, ir caminando por las aceras mirando por los escaparates por si nos seguía alguien”, ha descrito Fariñas.
La máxima responsable de la Policía Nacional en la región ha subrayado que esa carga psicológica tenía “un añadido peor” en la sucesión de atentados, asesinatos y funerales que dejaba el terrorismo de ETA. Además, ha criticado la “extraña manía” de ocultar a las víctimas, ya que “los funerales no se realizaban en el lugar del suceso, los féretros se enviaban con carácter de urgencia a sus pueblos natales y, por desgracia, vuelta a empezar”. Fariñas también ha alabado el compañerismo surgido en el cuerpo durante esos años y ha trasladado su eterno reconocimiento tanto a las víctimas como a sus familiares.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado que “los terroristas no lograron sus objetivos y que la fortaleza de España se impuso gracias a la determinación, la unidad y la resistencia democrática”.
El acto ha contado con una nutrida representación institucional. Además del Delegado del Gobierno, han asistido los presidentes de las Diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres y varios altos cargos de la Junta de Extremadura.