Recuerdo a los policías víctima del terrorismo: “Siento que he abrazado a mi hermano”

La Policía Nacional ha conmemorado este martes, 16 de junio, el Día de las Víctimas del Terrorismo en un acto institucional celebrado en la Delegación del Gobierno en Extremadura. Más de medio centenar de agentes, autoridades y familiares de víctimas han rendido homenaje a los 188 policías asesinados entre 1968 y 2015, 13 de ellos extremeños.

Una de esas víctimas es Damián Seco Fernández, agente de la Policía Nacional nacido en Badajoz y asesinado por los GRAPO en 1979, cuando tenía 36 años. El comando terrorista mantuvo un enfrentamiento con inspectores de la Brigada de Información en un polígono de Sevilla. “Todo se inició cuando se intentó identificar a los terroristas en un vehículo que les había infundido sospechas. Tras las investigaciones, se descubrió gran cantidad de explosivos con la intención de atentar contra un teniente coronel del Ejército”, ha explicado durante el acto la Jefa Superior de Policía en Extremadura, María Elisa Fariñas.

La hermana del agente fallecido, Andrea Seco, ha pedido que la sociedad no olvide a los agentes que murieron por culpa de la barbarie terrorista. Su intervención se ha producido tras la proyección de un vídeo donde se ha recordado especialmente a los 13 policías extremeños víctimas del terrorismo, “Hoy hemos puesto cara a esos nombres y apellidos. Hoy están aquí con nosotros. Les hemos devuelto a la vida por unos momentos y les hemos abrazado. Yo, al menos, siento que he abrazado a mi hermano”, ha asegurado.