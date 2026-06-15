Muere Taty Almeida, presidenta y una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de Argentina

expertos y ministros del gobierno

Un acto muy emotivo en el que se han recordado a las 307 víctimas españolas

desaparecidas o

actor Juan Diego Botto, cuyo padre desapareció en Argentina y que ha

defendido la búsqueda de la justicia frente a la

venganza. También ha intervenido el ministro

Álvarez, que ha recordado que es necesario recordar para no

repetir. Y el ministro Torres, que ha aclamado

porque nunca más la impunidad se instale

El acto ha terminado con la intervención también de Ana Belén y

Miguel Ríos

Videla lideró el golpe de estado del 76.

Durante su régimen ideó un plan de

exterminio basado en el terror, la clandestinidad y el silencio, con el

objetivo de que

nunca se supiera la verdad.

Intuir que está muerto, pero no tener la certeza de que está muerto.

Y eso es de un sadismo

y de una maldad. Se crearon los vuelos de la muerte.

Los oficiales subían a los detenidos a aviones como este

Este avión es el error que se cometió con otros compatriotas.

Y una vez arriba los arrojaban vivos y drogados al

mar o al Río de la Plata, donde morían ahogados o por el impacto de la caída.

Unas prácticas que salieron a la luz

tras las declaraciones de Adolfo Estilingo

Se los arrojaba al mar uno por uno.

El primer oficial que reconoció los hechos.

Tiene derecho a no confesarse culpable.

Su testimonio sirvió

para saber la verdad e imputar a decenas de militares.

El Equipo Argentino de Antropología Forense tiene en sus laboratorios..

700 esqueletos sin identificar y 13.000 muestras de familiares.

Es importante seguir investigando

porque es un deber del Estado.

La gente quiere saber qué sucedió con sus seres queridos, darle sepultura.

De los 30.000

desaparecidos, 307 eran españoles.

Cinco décadas después, solo se han recuperado 32 cuerpos

Este es un documento de la Policía Federal Argentina, datos del ciudadano

español Manuel

Souto, que fue desaparecido en junio de 1976.

¿Dónde fue visto? ¿En qué lugares?

Ese es el caso de Manuel Ramón Souto, que sí que se ha podido identificar,

pero luego hay otros muchos que todavía no.

Es importante

que los familiares que viven en España aún se acerquen y den su muestra de

restos, asegura, no hay duelo.

sangre

El gobierno ha publicado los nombres de todos

ellos para honrar su memoria, 100 mujeres y 207 hombres.

La mayoría de la sociedad argentina

sabe lo que pasó y no quiere que suceda nunca más.

Hoy nadie duda de que hubo un genocidio,

aunque el presidente Milley sí cuestiona la cifra de desaparecidos