Muere Taty Almeida, presidenta y una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de Argentina
- Se unió a la organización en 1979 como consecuencia de la detención y desaparición de su hijo
- Temió que las demás la consideraran espía porque muchos familiares eran de las Fuerzas Armadas.
La organización Madres de Plaza de Mayo ha anunciado este domingo la muerte a los 95 años de su presidenta y una de las activistas fundadoras, Taty Almeida.
Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, conocida como Taty Almeida, nació en 1930 y desde 1979 se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975 a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del comienzo de la última dictadura en Argentina (1976-1983).
Su familia ha difundido un comunicado en el que confirma su fallecimiento: "A las 19:20 (hora local) del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida. ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre!", en referencia a la cifra que se mantiene como reclamo de justicia y memoria por parte de los organismos de derechos humanos en el país suramericano.
Los restos de Taty Almeida serán velados este lunes en la sede del sindicato de telecomunicaciones de la ciudad de Buenos Aires.
Los temores del inicio
Con apenas 20 años, Alejandro Almeida —estudiante de Medicina y militante en el Partido Revolucionario de los Trabajadores— fue secuestrado y nunca encontraron sus restos, algo que su madre vivió con gran dolor hasta su último día. Según el relato de la propia Taty Almeida, en el inicio de su acercamiento a las Madres de la Plaza de Mayo temió que las demás la consideraran espía, puesto que su familia y muchos parientes pertenecieron a las Fuerzas Armadas.
Almeida cambió sus convicciones políticas tras la desaparición de su hijo y lo explicó así en una entrevista para el Archivo Oral de Memoria Abierta: "Yo me siento parida por Alejandro. Me bajó de esa burbuja en la que toda la vida había vivido".
expertos y ministros del gobierno
Un acto muy emotivo en el que se han recordado a las 307 víctimas españolas
desaparecidas o
actor Juan Diego Botto, cuyo padre desapareció en Argentina y que ha
defendido la búsqueda de la justicia frente a la
venganza. También ha intervenido el ministro
Álvarez, que ha recordado que es necesario recordar para no
repetir. Y el ministro Torres, que ha aclamado
porque nunca más la impunidad se instale
El acto ha terminado con la intervención también de Ana Belén y
Miguel Ríos
Videla lideró el golpe de estado del 76.
Durante su régimen ideó un plan de
exterminio basado en el terror, la clandestinidad y el silencio, con el
objetivo de que
nunca se supiera la verdad.
Intuir que está muerto, pero no tener la certeza de que está muerto.
Y eso es de un sadismo
y de una maldad. Se crearon los vuelos de la muerte.
Los oficiales subían a los detenidos a aviones como este
Este avión es el error que se cometió con otros compatriotas.
Y una vez arriba los arrojaban vivos y drogados al
mar o al Río de la Plata, donde morían ahogados o por el impacto de la caída.
Unas prácticas que salieron a la luz
tras las declaraciones de Adolfo Estilingo
Se los arrojaba al mar uno por uno.
El primer oficial que reconoció los hechos.
Tiene derecho a no confesarse culpable.
Su testimonio sirvió
para saber la verdad e imputar a decenas de militares.
El Equipo Argentino de Antropología Forense tiene en sus laboratorios..
700 esqueletos sin identificar y 13.000 muestras de familiares.
Es importante seguir investigando
porque es un deber del Estado.
La gente quiere saber qué sucedió con sus seres queridos, darle sepultura.
De los 30.000
desaparecidos, 307 eran españoles.
Cinco décadas después, solo se han recuperado 32 cuerpos
Este es un documento de la Policía Federal Argentina, datos del ciudadano
español Manuel
Souto, que fue desaparecido en junio de 1976.
¿Dónde fue visto? ¿En qué lugares?
Ese es el caso de Manuel Ramón Souto, que sí que se ha podido identificar,
pero luego hay otros muchos que todavía no.
Es importante
que los familiares que viven en España aún se acerquen y den su muestra de
restos, asegura, no hay duelo.
sangre
El gobierno ha publicado los nombres de todos
ellos para honrar su memoria, 100 mujeres y 207 hombres.
La mayoría de la sociedad argentina
sabe lo que pasó y no quiere que suceda nunca más.
Hoy nadie duda de que hubo un genocidio,
aunque el presidente Milley sí cuestiona la cifra de desaparecidos
Con el grupo original de Madres, integrado por otras mujeres muy conocidas como Hebe de Bonafini -ya fallecida- y Estela de Carlotto, que también buscaban a sus hijos y nietos, se reunió cada jueves desde 1979 frente a la Casa Rosada -sede del Gobierno- en una protesta silenciosa con sus pañuelos blancos en la cabeza.
Desde allí denunciaron los crímenes contra sus hijos e hijas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y hasta la fecha se siguen celebrando esas protestas todos los jueves, aunque cada vez menos numerosas porque las Madres y las Abuelas van falleciendo.
La última despedida
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una vertiente del movimiento originado creado a mediados de la década de 1970, ha despedido a su presidenta con el siguiente mensaje en Instagram: "Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida".
"Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor", agrega este movimiento que sigue activo 50 años después.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha despedido a Almeida a través de su cuenta de X: "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty".