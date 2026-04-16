En directo, acto del Instituto Cervantes en honor a los españoles desaparecidos en Argentina
- En el acto intervendrán el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; entre otros
El Instituto Cervantes celebra este jueves un homenaje a las víctimas españolas desaparecidas en la dictadura argentina en un acto en el que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, entregará una declaración de reconocimiento y reparación a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina.
En el homenaje, que será presentado por el periodista de TVE Xabier Fortes y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, también intervendrán el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; y Tomás Labrador, miembro de la organización H.I.J.O.S. Rosario. Y habrá un debate entre la Fiscal de Sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado; el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, y dos mujeres familiares de víctimas.
Asimismo los artistas Ana Belén, Pedro Pastor, Juan Diego Botto (cuyo padre desapareció durante la dictadura argentina) y Miguel Ríos participarán con testimonios, lecturas de poemas y actuaciones musicales.
Declaración institucional
La Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos en Argentina trabaja para visibilizar y buscar justicia por las víctimas españolas, estimando cerca de 100 desapariciones directas y más de 200 casos vinculados a la colonia española durante la dictadura (1976-1983).
El Gobierno aprobó el pasado 24 de marzo una declaración institucional con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la República Argentina, rindiendo homenaje a las víctimas de la dictadura militar y, de manera especial, a los 307 ciudadanos españoles desaparecidos o asesinados durante ese periodo.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en colaboración con los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, constituyó un reconocimiento explícito a las víctimas españolas de la represión ilegal ejercida por las juntas militares.