En directo, acto del Instituto Cervantes en honor a los españoles desaparecidos en Argentina

El Instituto Cervantes celebra este jueves un homenaje a las víctimas españolas desaparecidas en la dictadura argentina en un acto en el que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, entregará una declaración de reconocimiento y reparación a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina.

En el homenaje, que será presentado por el periodista de TVE Xabier Fortes y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, también intervendrán el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; y Tomás Labrador, miembro de la organización H.I.J.O.S. Rosario. Y habrá un debate entre la Fiscal de Sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado; el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, y dos mujeres familiares de víctimas.

Asimismo los artistas Ana Belén, Pedro Pastor, Juan Diego Botto (cuyo padre desapareció durante la dictadura argentina) y Miguel Ríos participarán con testimonios, lecturas de poemas y actuaciones musicales.