Argentina, a la búsqueda de verdad y justicia 50 años después del golpe de Videla: "Hay miles de personas desaparecidas"

Los Argentinos conmemoran hoy el 50 aniversario del inicio del golpe de

Estado con una marcha multitudinaria

que va a recorrer las principales calles de Buenos Aires y que va a

desembocar en la histórica Plaza de Mayo.

La mayoría de los ciudadanos aún no han podido superar, aún no han podido

olvidar aquella etapa tan sangrienta del último

siglo de este país en Argentina y que ha marcado a varias generaciones.

Aquel imperio del terror que impuso

el teniente General Jorge Videla...

...que derrocó a la presidenta de entonces, María Estela

Martínez... ...viuda de Perón, duró casi ocho años.

Una etapa en la que se produjeron detenciones ilegales,

persecuciones, secuestros, el robo de bebés y sobre todo una fuerte represión

contra lo que los militares consideraban

subversivos. En 1985, la justicia pudo condenar a

sus dictadores, entre ellos

a Videla, a cadena perpetua, aunque el presidente Menem después los indultó

A principios del 2000 se declararon inconstitucionales las leyes de

impunidad y la justicia volvió a actuar

En total, 1.231 personas han sido condenadas por delitos de lesa

humanidad, aunque dan 700

causas abiertas. Durante los años de la dictadura

desaparecieron 30.000 personas según cifras

estimadas, un número que el gobierno de Milley ahora niega.

Con su motosierra también ha recortado el presupuesto

...de muchos centros de memoria histórica y ha eliminado...

...la Secretaría de Derechos Humanos, clave para seguir presentando

recursos..

contra los verdugos.

Es la primera vez en democracia que el Estado no presenta querellas para

seguir descubriendo la verdad

y justicia que tanto reclaman las víctimas.

Buenos Aires amaneció aquel día con los

tanques en las calles y edificios públicos, aeropuertos y medios de

comunicación secuestrados.

Era el comienzo

de una dictadura de ocho años, sin congresos, sin jueces, sin partidos

políticos y sindicatos,

sin constitución y marcada por la brutal represión.

Los militares entraban en las casas y oficinas y se llevaban a

la gente a centros clandestinos de exterminio montados en escuelas o

fábricas unos 600 por todo el

país... ...allí les torturaban o asesinaban...

...conocidos se hicieron también los llamados vuelos de la muerte..

A los detenidos les sedaban y les ataban las manos a rocas para lanzarlos

al mar desde un avión

hubo más de 30.000 desaparecidos todavía no todos identificados muchos

de madres que daban a luz y

a las que les quitaban a sus hijos para dárselos a familias militares

Es Jorge Rafael Videla, el general

que lideró la dictadura los primeros años.

Empeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta

militar una junta militar respaldada por eeuu y por buena parte de la

población incluidas las

élites eclesiásticas y económicas, anticomunistas y antiperonistas,

contrarias a

la anterior presidenta Isabel Perón mujer del histórico dirigente y a la

que secuestraron el día del golpe durante

cinco años en su mandato tuvo pocos apoyos y por eso el alzamiento no

sorprendió a casi

nadie y no tuvo en un primer momento una fuerte resistencia.

Pero la dictadura también flaqueó con los años,

sobre todo por la derrota de Argentina contra Reino Unido en la guerra de las

Malvinas.

Eso junto a la caída de popularidad

y la crisis económica llevó a los militares a convocar elecciones volvió

la democracia y

a los líderes del golpe les condenaron a cadena perpetua en un proceso que no

ha terminado.

Se siguen recibiendo

denuncias y celebrando juicios por delitos de lesa humanidad, pese a los

intentos ahora de Javier Milei

de esconder lo que entonces pasó