Argentina, a la búsqueda de verdad y justicia 50 años después del golpe de Videla: "Hay miles de personas desaparecidas"
- Medio siglo después de una de las etapas más sangrientas del país, las familias siguen buscando a sus desaparecidos
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, una larga y oscura noche que duró casi ocho años recorrió Argentina. La palabra 'golpe' se escuchaba en los cafés y se leía en los periódicos en los meses previos. Un caos político, económico y social con atentados y muertos de los dos bandos parecían dejar la puerta abierta al Ejército. Casi todos presagiaban una asonada militar, como en otras ocasiones, pero nadie vio venir el imperio del terror que impondría el teniente coronel Jorge Rafael Videla cuando dio el golpe de Estado.
50 años después de una de las etapas más sangrientas de este país, las familias siguen buscando a sus desaparecidos y reclamando verdad y justicia. Heridas sin cerrar que ahora el gobierno de Javier Milei parece querer reabrir con una nueva interpretación de la historia y el negacionismo de la cifra de muertos. A esto se le suma el recorte con su motosierra de fondos y trabajadores de espacios dedicados a la memoria histórica. En la calle, el pasado 24 de marzo decenas de miles de personas volvieron a recordar a las víctimas. Siguen faltando 30.000 personas, según cifras estimadas por varias organizaciones de derechos humanos.
Los Argentinos conmemoran hoy el 50 aniversario del inicio del golpe de
Estado con una marcha multitudinaria
que va a recorrer las principales calles de Buenos Aires y que va a
desembocar en la histórica Plaza de Mayo.
La mayoría de los ciudadanos aún no han podido superar, aún no han podido
olvidar aquella etapa tan sangrienta del último
siglo de este país en Argentina y que ha marcado a varias generaciones.
Aquel imperio del terror que impuso
el teniente General Jorge Videla...
...que derrocó a la presidenta de entonces, María Estela
Martínez... ...viuda de Perón, duró casi ocho años.
Una etapa en la que se produjeron detenciones ilegales,
persecuciones, secuestros, el robo de bebés y sobre todo una fuerte represión
contra lo que los militares consideraban
subversivos. En 1985, la justicia pudo condenar a
sus dictadores, entre ellos
a Videla, a cadena perpetua, aunque el presidente Menem después los indultó
A principios del 2000 se declararon inconstitucionales las leyes de
impunidad y la justicia volvió a actuar
En total, 1.231 personas han sido condenadas por delitos de lesa
humanidad, aunque dan 700
causas abiertas. Durante los años de la dictadura
desaparecieron 30.000 personas según cifras
estimadas, un número que el gobierno de Milley ahora niega.
Con su motosierra también ha recortado el presupuesto
...de muchos centros de memoria histórica y ha eliminado...
...la Secretaría de Derechos Humanos, clave para seguir presentando
recursos..
contra los verdugos.
Es la primera vez en democracia que el Estado no presenta querellas para
seguir descubriendo la verdad
y justicia que tanto reclaman las víctimas.
Buenos Aires amaneció aquel día con los
tanques en las calles y edificios públicos, aeropuertos y medios de
comunicación secuestrados.
Era el comienzo
de una dictadura de ocho años, sin congresos, sin jueces, sin partidos
políticos y sindicatos,
sin constitución y marcada por la brutal represión.
Los militares entraban en las casas y oficinas y se llevaban a
la gente a centros clandestinos de exterminio montados en escuelas o
fábricas unos 600 por todo el
país... ...allí les torturaban o asesinaban...
...conocidos se hicieron también los llamados vuelos de la muerte..
A los detenidos les sedaban y les ataban las manos a rocas para lanzarlos
al mar desde un avión
hubo más de 30.000 desaparecidos todavía no todos identificados muchos
de madres que daban a luz y
a las que les quitaban a sus hijos para dárselos a familias militares
Es Jorge Rafael Videla, el general
que lideró la dictadura los primeros años.
Empeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta
militar una junta militar respaldada por eeuu y por buena parte de la
población incluidas las
élites eclesiásticas y económicas, anticomunistas y antiperonistas,
contrarias a
la anterior presidenta Isabel Perón mujer del histórico dirigente y a la
que secuestraron el día del golpe durante
cinco años en su mandato tuvo pocos apoyos y por eso el alzamiento no
sorprendió a casi
nadie y no tuvo en un primer momento una fuerte resistencia.
Pero la dictadura también flaqueó con los años,
sobre todo por la derrota de Argentina contra Reino Unido en la guerra de las
Malvinas.
Eso junto a la caída de popularidad
y la crisis económica llevó a los militares a convocar elecciones volvió
la democracia y
a los líderes del golpe les condenaron a cadena perpetua en un proceso que no
ha terminado.
Se siguen recibiendo
denuncias y celebrando juicios por delitos de lesa humanidad, pese a los
intentos ahora de Javier Milei
de esconder lo que entonces pasó
Identificados 12 desaparecidos en La Perla
En el laboratorio de Buenos Aires instalado en la antigua Escuela Mecánica (ESMA), uno de los centros clandestinos más sangrientos y hoy convertido en Museo de la Memoria Histórica, el equipo argentino de Antropología Forense (EAFF) lleva 40 años buscando esa verdad que buscan las familias. Un amplio equipo con la más sofisticada tecnología que localiza, excava, exhuma y analiza cualquier resto humano por pequeño que sea. Cuerpos enterrados sin identificar en cementerios y fosas comunes repartidos por el país.
Pero los huesos hablan y pueden restituir una identidad y reconstruir sus últimos momentos, saber qué le pasó, cómo murió para encontrar a su verdugo y llevarlo ante la justicia. Obtenido el perfil biológico y cotejado con las muestras donadas por las familias, se comparan y si hay 'match' (término que utilizan los científicos), y después de numerosas confirmaciones, un juez se encargará de comunicarle a los familiares que han identificado a su 'desaparecido'. También le entregarán sus restos. Los últimos en ser identificados, 12 desaparecidos y encontrados en una fosa común al lado del Centro Clandestino de La Perla, a unos 700 kms de Buenos Aires.
"Nosotros tenemos constancia de que hay miles de personas desaparecidas en este país producto del terrorismo de Estado. Las discusiones en torno al negacionismo y en torno a cuántos fueron, cuántos dejaron de ser, quita el foco donde hay que ponerlo", dice a RTVE, la directora del equipo de Antropología, Mariela Fumagalli.
En todos estos años, la EAFF ha logrado encontrar a 1.664 personas desaparecidas. 860 han sido identificadas, quedan 804 sin identificar (quizá porque sus familias no entregaron una muestra de ADN para poder comparar).
Cadena perpetua e indultos
En 1982, cuando los militares invadieron las islas Malvinas, de soberanía británica, no solo perdieron la batalla, también el prestigio. Con una grave crisis económica, la dictadura había pasado, de mano en mano, a través de tres juntas militares y comenzaba a resquebrajarse. El último dictador decidió devolver el poder al pueblo. Los argentinos podían pasar página sin perder la memoria de lo vivido.
Las primeras elecciones las ganó Raul Alfonsín. En 1985, se celebra el primer juicio a las juntas. La sentencia fue contundente: cadena perpetua para Videla y otros altos mandos. Pero Alfonsín también aprobó las Leyes de obediencia debida y de punto final para no seguir juzgando a los militares de menos graduación.
El siguiente presidente, Carlos Menem, indultó a los dictadores condenados. Años más tarde, las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron un resquicio legal para volverlos a sentar en el banquillo. Videla fue nuevamente condenado, esta vez por crímenes de lesa humanidad por el robo sistemático de bebés.
La memoria intocable hasta ahora
En democracia, ni la sociedad civil ni los sucesivos gobiernos argentinos, indistintamente de su color político, han cuestionado la dictadura cívico-militar que, a juicio de muchos historiadores, fue la peor de las que ha habido en la historia reciente del país. Tampoco han puesto en duda la cifra de 30.000 desaparecidos que consensuaron organizaciones y Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta ahora.
El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, prefiere utilizar la misma terminología que los militares de entonces. No habla de dictadura sino de guerra entre dos bandos o régimen militar.
“Más que un golpe de Estado, yo diría, hubo un cambio de mando absolutamente pacífico con el consenso de todos los partidos políticos, todos los actores sociales y civiles de la época y del periodismo. Y con respecto a la represión, la represión la inicia el gobierno peronista. Primero a la guerrilla que había que darle esa represión, primero con la triple A de grupos paramilitares y después con los decretos de aniquilamiento de la subversión de la guerrilla, motivo por el cual ahí empieza a aflorar la figura del desaparecido” afirma a RTVE Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, uno de sus ideólogos de cabecera y uno de los encargados de cambiar el relato.
Es la primera vez en democracia que el Estado, a través de la fiscalía, no presenta una querella por delitos de lesa humanidad ante los tribunales. Se ha eliminado la secretaria de Derechos Humanos y espacios dedicados a la memoria histórica han recortado horarios ante la falta de personal.
Y, sin embargo, decenas de miles de argentinos han vuelto a salir a las calles, el 24 de marzo de 2026, para que no se entierre ni “la verdad, ni la memoria ni la justicia”, que durante 50 años han reclamado las Abuelas de Plaza de Mayo.