Los médicos inician su quinta y última semana de huelga hasta después del verano contra la reforma del estatuto marco
- Estas nuevas jornadas de paros llegan acompañadas de manifestaciones en diversas ciudades
- La ministra de Sanidad cree que los sindicatos "no están siendo honestos" con los médicos
Los médicos están convocados a partir de este lunes a la quinta y última semana de huelga antes del verano contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Los sindicatos convocantes han anunciado que las movilizaciones, que comenzaron en febrero, se suspenderán durante los meses estivales pero volverán en septiembre.
Las nuevas jornadas de paros llegan acompañadas de manifestaciones en diversas ciudades. Bajo el lema "No más maltrato a pacientes y profesionales", la protesta central tendrá lugar ante la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid, en el mediodía de este lunes, aunque hay convocadas a lo largo de la semana otras con distintos recorridos y ante hospitales y centros de salud.
El polémico Anteproyecto de Estatuto
La de esta semana es la primera huelga que se celebra después de que el pasado 2 de junio el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud está basado en un acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad de Mónica García con los sindicatos representados en el ámbito de negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) en enero.
El texto que regula las condiciones laborales del sector que no se actualizaba desde hace 23 años, se encuentra ahora en fase de consulta pública y se estima que comience su trámite parlamentario a finales de mes.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, convocó la semana pasada un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar con las comunidades autónomas la reforma del Estatuto y la huelga de médicos. Pero el encuentro terminó sin acuerdos ante el rechazo de las comunidades a votar los puntos del orden del día, que contemplaban acuerdos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.
"Las comunidades autónomas han decidido rechazar comprometerse con estas reivindicaciones que solucionarían el conflicto. Hoy las comunidades autónomas podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias (...) y han decidido no hacerlo, han decidido mirar para otro lado", llegó a decir García en la rueda de prensa posterior al CISNS.
Los seis sindicatos convocantes a las protestas -la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- exigen, entre otras cuestiones, un estatuto marco propio para los médicos que regule las particularidades de su trabajo, así como una clasificación profesional que reconozca su formación y su responsabilidad, y cambios en las guardias: que sean voluntarias, que computen para la jubilación y mejore la retribución.
Los sindicatos, que solicitan al Gobierno nuevos interlocutores que desataquen las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, han anunciado que esta será la última convocatoria de huelga hasta después del verano. Dicen que, por responsabilidad, no promoverán nuevas movilizaciones durante los meses estivales por la reducción de profesionales y el periodo vacacional.
García dice que los sindicatos médicos "no están siendo honestos"
Este lunes, la ministra ha insistido con que son las comunidades autónomas quienes tienen "la llave" para mejorar las condiciones laborales y muchas de las reivindicaciones que mantienen viva la huelga, como la reducción de las horas de guardia, la creación de mesas específicas de diálogo y participación para los médicos y la implantación de la jornada ordinaria de 35 horas.
Además, ha considerado que los sindicatos "no están siendo honestos" con los profesionales en trasladarles las mejoras del Estatuto Marco al señalar que en las últimas reuniones estos no han trasladado las reivindicaciones de los sanitarios, sino sus demandas sindicales.
"Quieren puestos en las mesas de negociación y mesas exclusivas para tratar los asuntos de los facultativos, cosa que puede tener un sentido, pero no a costa de romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical", ha expresado en una entrevista en '20 Minutos' recogida por Europa Press, en la que ha agregado que tiene la sensación de que hay una intencionalidad de volver a polarizar con el Gobierno central.
Tras el CISNS, García ya había reiterado que su cartera seguirá trabajando "con diálogo, acuerdos y consensos" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
En ese consejo interterritorial, las comunidades autónomas registraron una carta para insistir al Ministerio en que la resolución del conflicto generado con la reforma del Estatuto Marco depende de esta cartera y no de los gobiernos regionales. Y exigían un "acuerdo estatal" impulsado por la cartera, al señalar que es la quie tiene la "capacidad" para modificar la normativa "y dar respuesta a las demandas planteadas".
"La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales. No cuenta con el apoyo de los sindicatos. Y no nos tiene a las comunidades autónomas", opinó el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en representación de todas las consejerías.