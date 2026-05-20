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Arranca la cuarta semana de huelga de médicos

  • Denuncian que los servicios mínimos impuestos por el INGESA son desproporcionados
  • Advierten además de que se busca trasladar una imagen de falsa normalidad
Para todos los públicos Huelga médicos
Huelga médicos
RTVE Ceuta

Hoy ha empezado la cuarta semana de huelga de médicos a nivel nacional. Aquí, en Ceuta, a las puertas del Hospital Universitario se han vuelto a concentrar los profesionales médicos para pedir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio que reconozca las particularidades de su profesión.

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