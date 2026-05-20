Arranca la cuarta semana de huelga de médicos
- Denuncian que los servicios mínimos impuestos por el INGESA son desproporcionados
- Advierten además de que se busca trasladar una imagen de falsa normalidad
RTVE Ceuta
Hoy ha empezado la cuarta semana de huelga de médicos a nivel nacional. Aquí, en Ceuta, a las puertas del Hospital Universitario se han vuelto a concentrar los profesionales médicos para pedir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio que reconozca las particularidades de su profesión.