Sanidad dice que las "mejoras" laborales del personal médico corresponden a las CC.AA., que piden un acuerdo estatal

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que las comunidades autónomas tienen "la llave para materializar mejoras en las condiciones laborales" del personal médico y "limitar el conflicto" abierto en torno al estatuto marco. Así se ha pronunciado antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a la que todas las consejerías, salvo Cataluña, han acudido reclamando un acuerdo estatal para responder a las demandas planteadas en la huelga. La sesión ha terminado ya sin acuerdo entre las partes.

"Instamos al Ministerio de Sanidad a impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto, dando respuesta a propuestas que desde hace años venimos planteando para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema", se lee en el documento firmado por 16 comunidades y las dos ciudades autónomas. La consejera de Salud catalana, Olga Pané, no ha podido acudir al estar de baja.

Las comunidades han leído el texto íntegro durante el tiempo dedicado al primer punto del día y han rechazado votar el resto de cuestiones pendientes en la agenda. "La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas", ha declarado el consejero de Salud vasco, Alberto Martínez.