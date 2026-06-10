Sanidad dice que las "mejoras" laborales del personal médico corresponden a las CC.AA., que piden un acuerdo estatal
- Termina sin acuerdo la reunión del Consejo Interterritorial dedicada al conflicto por el estatuto marco
- Las 16 autonomías presentes firman un documento que insta a actuar al Ministerio
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que las comunidades autónomas tienen "la llave para materializar mejoras en las condiciones laborales" del personal médico y "limitar el conflicto" abierto en torno al estatuto marco. Así se ha pronunciado antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a la que todas las consejerías, salvo Cataluña, han acudido reclamando un acuerdo estatal para responder a las demandas planteadas en la huelga. La sesión ha terminado ya sin acuerdo entre las partes.
"Instamos al Ministerio de Sanidad a impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto, dando respuesta a propuestas que desde hace años venimos planteando para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema", se lee en el documento firmado por 16 comunidades y las dos ciudades autónomas. La consejera de Salud catalana, Olga Pané, no ha podido acudir al estar de baja.
Las comunidades han leído el texto íntegro durante el tiempo dedicado al primer punto del día y han rechazado votar el resto de cuestiones pendientes en la agenda. "La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas", ha declarado el consejero de Salud vasco, Alberto Martínez.
Sanidad considera que ya "ha hecho su trabajo"
No obstante, también antes de la reunión, García ha asegurado que el Ministerio "ha hecho su trabajo" y ha plasmado en el estatuto marco y en el resto de normas dependientes de Sanidad "todas las reivindicaciones que son del ámbito competencial estatal". Las cuestiones pendientes, ha dicho, corresponden a las autonomías y ha avanzado que pedirá a consejeros y consejeras que se comprometan con una serie de medidas que considera "cruciales para acabar con las huelgas".
Entre ellas ha citado las retribuciones de las guardias, la participación de los médicos en las mesas de diálogo y negociación previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la limitación de las horas de guardia y la jornada laboral ordinaria.
García ha subrayado que el Consejo Interterritorial es el órgano adecuado para intentar homogeneizar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, independientemente de la comunidad en la que trabajen, y ha confiado en que de la reunión salgan "múltiples acuerdos si las comunidades quieren".
Asimismo, ha insistido en que toda "la precariedad y todo el maltrato" que denunciaban se ha puesto "límite con el estatuto marco" y ha recordado que algunas autonomías ya están aplicando medidas relacionadas con las reivindicaciones de los médicos, como la implantación de la jornada de 35 horas. A su juicio, eso demuestra que disponen de margen de actuación en este ámbito.