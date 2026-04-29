Los médicos vuelven a concentrarse para exigir un Estatuto Marco propio
- La huelga es parte de la estrategia del colectivo de organizar una semana de paro al mes hasta que la Administración acceda a negociar sus condiciones de forma separada al resto de categorías sanitarias
- El Sindicato Médico asegura que se han suspendido todas las cirugías previstas salvo las de emergencia.
RTVE CEUTA
En Ceuta a las puertas del Hospital Universitario se han concentrado tanto médicos como pacientes. Entre las principales reivindicaciones se encuentra la dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que reclaman un Estatuto Marco propio que legisle a médicos y facultativos.