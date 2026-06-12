Muere David Hockney a los 88 años, el pintor británico más influyente

El artista británico David Hockney ha fallecido a los 88 años de edad este jueves en su casa de Londres, cuando solo le faltaba un mes para llegar a los 89, según ha anunciado su agente Erica Bolton, pero no ha comunicado el motivo del deceso.

Icono del arte del siglo XX, Hockney se convirtió en el pintor vivo más cotizado en 2018 con Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) rematado en la casa de subastas Christie's por más de 90 millones de dólares. Un honor que le duró poco, un conejo de Jeff Koons subió la apuesta en 2023 con un millón más.

Abiertamente homosexual, le interesó el arte desde muy joven y se formó en la Bradford School of Art de su ciudad natal, luego se trasladó a Londres para asistir al Royal College of Art. Allí conoció a Ronald B. Kitaj y sus obras abandonaron la abstracción para comenzar a contar historias inspiradas en poemas.

Objetor de conciencia, valiente y descarado, con su pelo teñido de rubio y sus chaquetas brillantes, Hockney se rebeló siempre contra las convenciones. Sus pinturas abstractas tienen títulos tan reveladores como Going to be a Queen for Tonight y Doll Boy en una época en que la homosexualidad era castigada con prisión.

En los años 60, su estilo tenía reminiscencias del arte infantil y de la obra de Jean Dubuffet y Pablo Picasso. A finales de 1963, Hockney visitó Nueva York, donde conoció a Andy Warhol, pero prefirió buscar el sol de California.

Piscinas Desde su infancia sombría en el norte de Inglaterra, había observado la densidad de las sombras en las películas del Gordo y el Flaco, provocadas por una intensa luz solar y albergaba el deseo de mudarse a Los Angeles. El relajado estilo de vida de la costa oeste se reflejó en sus cuadros de piscinas con hombres mojados y bronceados. En paralelo, su técnica evolucionó y el óleo dio paso a la pintura acrílica para conseguir superficies planas, anónimas y brillantes. Con ganas de experimentar, Hockney comienza a usar la fotografía, primero como método de trabajo documental, para llegar a independizarse en los collages de fotos polaroid que realizó durante los 1980, unas series con un valor narrativo. 'Gregory y Shinro, Nara, Japón, febrero de 1983, nº 3', de David Hockney MNCARS Dibujante, grabador, escenógrafo de producciones teatrales y de ópera. Hockney abrazó las nuevas tecnologías y empezó a dibujar en una pantalla digital, un método que le permitía tomar rápidos apuntes del natural. Unos cuadros con ambientes boscosos que se pudieron ver en una retrospectiva en el Guggenheim Bilbao. El Guggenheim presenta la primera gran muestra dedicada en España al pintor David Hockney Nacido en el condado inglés de Yorkshire el 9 de julio de 1937, hijo de un contable y de una ferviente metodista, Hockney desarrolló un ávido interés por el mundo creativo, con una personalidad exuberante, una vitalidad contagiosa y una mente inquieta.