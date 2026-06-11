El número de refugiados cae por primera vez en diez años pero siete de cada diez vive en desplazamiento prolongado

Tras una década de escalada ininterrumpida, el desplazamiento forzado en el mundo experimenta un ligero descenso en el último año, una inflexión inédita desde que comenzó la última ola de grandes crisis internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, ha presentado en Ginebra el informe anual Tendencias Globales, cuyas páginas reflejan que el número total de refugiados en el mundo descendió un 3% hasta situarse en los 41,6 millones de personas al cierre del último balance anual. La organización, no obstante, ha evitado cualquier atisbo de optimismo complaciente.

Además, el panorama del desplazamiento a nivel global ha sufrido una transformación profunda: el exilio ya no es una crisis temporal de paso, sino una condición de vida fija. Según los datos oficiales, el 70% de los refugiados en todo el mundo se encuentra en "situaciones prolongadas", una categoría que la ONU define estrictamente como aquellos contextos en los que al menos 25.000 refugiados de la misma nacionalidad han permanecido exiliados en un país de acogida durante cinco años o más, sin que existan perspectivas inmediatas de una solución duradera. Al cierre del último balance, esto equivale a 24,9 millones de personas sumidas en un limbo legal y socioeconómico cronificado.

Detrás de los datos se esconde una realidad desgarradora: la inmensa mayoría de las personas que huyen de la violencia y la persecución se enfrentan a un exilio indefinido. "Para demasiadas personas refugiadas, el desplazamiento comienza como una tabla de salvación, pero acaba prolongándose toda una vida", ha aseverado Salih. "La ayuda humanitaria salva vidas, pero no puede ser el destino final ni permite a los refugiados tomar las riendas de su futuro", denuncia el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Además, el informe destaca que el 80% de las personas refugiadas en esta situación prolongada proviene de solo siete países.