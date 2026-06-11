Aprender todo sobre el cultivo de cerezas en una semana: el Erasmus agrario de dos jóvenes agricultoras en Cáceres

Solo el 19,8% de los agricultores en España tienen menos de 40 años. La presencia de jóvenes en el campo es inferior a la de otros sectores (24,3%), según un informe (ver PDF) del Ministerio de Agricultura, lo que pone en duda la continuidad de numerosos cultivos en el país. Para favorecer el relevo generacional, se han desarrollado iniciativas como el Programa Cultiva. Aylen y Miriam son dos de sus participantes.

Las jóvenes agricultoras, naturales del municipio cacereño de Montehermoso, se trasladaron este lunes a la Finca del Puerto, en Casar de Palomero. Allí aprenderán durante esta semana todo lo necesario para desenvolverse en una explotación agrícola de cerezas. "Nos están explicando el funcionamiento de los cerezos, cómo se siembran... También nos están enseñando las fincas, el almacén, cómo se clasifican las frutas...", mantiene Miriam. Sus expectativas se han cumplido y dice estar "aprendiendo mucho" junto a Neftalí Peñasco, técnico de UPA-UCE Extremadura.

Enseñanza en una explotación 'modelo' Aylen y Miriam aprenden en la propiedad de Montaña Talaván. La anfitriona pertenece a UPA-UCE Extremadura desde hace veinticinco años. Hace tres, la organización le propuso participar en el Programa Cultiva. "Me explicó en qué consistía la iniciativa y me gustó. Consideraron que las características de mi explotación podría servir como modelo para jóvenes agricultores", admite. De hecho, en 2025, recibió un premio como explotación agraria 'modelo' de manos de Luis Planas, ministro de Agricultura. "Para mí fue muy satisfactorio. Se ve reconocido tu trabajo", añade. La experiencia de Montaña Talaván como participante del programa Cultiva siempre ha sido positiva. Alberto, un joven agricultor de Zaragoza, fue el primero en conocer los entresijos de su plantación de cerezas. "Se fue súper contento. Nos fue fenomenal", recuerda. Después llegó Edwin, natural de la localidad cacereña de Aceituna. "Nos fue muy bien también. Es algo que compensa. Al tener la explotación 'modelo', ellos se van fijando en cosas. Aprenden muchísimo". Una "catástrofe" en el sector de la cereza Rubén Caballero - RTVE Extremadura No solo aprenden la cara amable de la agricultura, sino también la más amarga. El exceso de lluvias del mes de abril ha provocado graves daños en la cosecha de cereza en el Valle del Jerte y en otros puntos de la provincia de Cáceres, incluida la explotación de Montaña. "Este año, el inicio de campaña ha sido catastrófico. He perdido un tercio de la producción. Además de no poder recolectar, tienes que preservar lo que viene después. Entonces, es mucho más trabajo y gasto", admite. Aylen y Miriam han sido testigos de esta realidad: "Vieron una de las fincas. Las cerezas estaban en el suelo, ya secas".