Una "catástrofe" en el sector de la cereza
- La Unión cifra en 30 millones las pérdidas por el daño de las lluvias
- Reclaman ayudas urgentes a la Junta y amenazan con movilizaciones
El exceso de lluvias desde el mes de abril ha provocado graves daños en la cosecha de cereza en el Valle del Jerte y otras zonas productoras del norte de Cáceres. Agricultores de la zona describen una situación crítica, con pérdidas que afectan especialmente a las variedades tempranas.
Un cerecero de la localidad de Jerte asegura que el impacto es total: “Es un espectáculo dantesco. Están las cerezas degolladas. Es espectacular el daño, prácticamente estamos hablando del cien por cien de daño”.
Daños generalizados en la cosecha
Por debajo de los 700 metros de altitud, gran parte de la producción temprana se da por perdida. También se ha visto afectada una parte de la cosecha media, aún en verde madurando, lo que agrava el impacto económico en una comarca muy dependiente de este cultivo.
Desde la organización agraria La Unión estiman que ya hay 15 millones de kilos dañados. Su portavoz, Luis Cortés, cifra las pérdidas: “Hemos calculado, de manera inicial, y si deja de llover, una pérdida inicial en torno a los 30 millones de euros”.
Exigen ayudas directas y critican el seguro
La Unión ha solicitado a la Consejería de Agricultura la convocatoria urgente de la Mesa de la Cereza para analizar la situación y aprobar ayudas directas.
Ponen el acento en la falta de cobertura del sistema de seguros actual: “Hay que hacer una valoración de este daño para indemnizar a los productores afectados por la negligencia de las administraciones para confeccionar un seguro que sea efectivo a un precio que sea competitivo”. La organización considera que el seguro agrario está alejado de las necesidades del sector, lo que explica que menos del 10% de las parcelas estén aseguradas. Por ello, piden al nuevo consejero de Agricultura, Juan José García, que contacte con el Ministerio para mejorar sus coberturas.
El portavoz de La Unión, Luis Cortés, advierte de la gravedad social del problema: “Tenemos una comarca en el norte que vive casi en exclusiva de la cereza, y en la que estamos viendo que tenemos que aprobar ayudas específicas” en los últimos años.