Una "catástrofe" en el sector de la cereza

El exceso de lluvias desde el mes de abril ha provocado graves daños en la cosecha de cereza en el Valle del Jerte y otras zonas productoras del norte de Cáceres. Agricultores de la zona describen una situación crítica, con pérdidas que afectan especialmente a las variedades tempranas.

Un cerecero de la localidad de Jerte asegura que el impacto es total: “Es un espectáculo dantesco. Están las cerezas degolladas. Es espectacular el daño, prácticamente estamos hablando del cien por cien de daño”.

Daños generalizados en la cosecha Por debajo de los 700 metros de altitud, gran parte de la producción temprana se da por perdida. También se ha visto afectada una parte de la cosecha media, aún en verde madurando, lo que agrava el impacto económico en una comarca muy dependiente de este cultivo. Desde la organización agraria La Unión estiman que ya hay 15 millones de kilos dañados. Su portavoz, Luis Cortés, cifra las pérdidas: “Hemos calculado, de manera inicial, y si deja de llover, una pérdida inicial en torno a los 30 millones de euros”.