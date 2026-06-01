El valle del Jerte presume de su oro rojo en la Cerecera 2026

El sector cerecero del extremeño Valle del Jerte presume de la singularidad de su cultivo en la Cerecera 2026, la feria de producto que cumple quince ediciones y que se ha celebrado este 30 de mayo en la localidad cacereña de Piornal, para poner en valor un producto que es motor económico de la zona y símbolo de toda la comarca.

Pese a las importantes pérdidas en variedades de media temporada por las lluvias de principios de mayo y la difícil situación que atraviesa este cultivo, los productores han querido mantener esta celebración, que va cambiando de sede cada año entre los once municipios productores del valle, para reivindicar su fuerza y resiliencia por mantener la identidad, el paisaje y el trabajo de quienes mantienen viva la tradición cerecera.

Varias agricultoras han explicado en la plaza de la Constitución piornalega cómo se realiza la cosecha manual de las cerezas y con qué herramientas, así como la forma de clasificar los calibres y distinguir las variedades. Una invitación a conocer la forma de cultivo en bancales al recorrer las laderas del valle y a saborear esta fruta emblema de Extremadura de la mano de sus gentes.

También ha estado presente la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, ofreciendo al público pequeños cucuruchos de cerezas de forma gratuita. "Hemos traído la Van", cuenta la directora técnica de la DOP, Mar Palacios. "Empezaremos con Lapins, luego. Con las picotas también. Navalinda se ha acabado ya", explicaba.

Cereza al natural y más La feria ha sido una oportunidad de degustar la cereza del Jerte no sólo fresca y al natural, sino también en diversas transformaciones. A la típica mermelada, se han sumado zumos, muffins y hasta refrescante gazpacho, con receta para llevar, demostración en vivo y su propio vinagre, por supuesto, de cereza. "Lo que no podemos vender en fresco lo usamos para transformar todos estos maravillosos productos", explica Hélène Lassus, corpropietaria del obrador Hecho Natural de Piornal. La mascota 'Cerecina', tamborileros, músicos y bailarinas han acompañado al público por los diferentes stands de cooperativas, productores y artesanos del valle, que han mostrado sus creaciones a partir de la cereza en forma de velas, arte gráfico e incluso joyería. "Es muy importante que se movilice este tipo de fiestas para dar a conocer artículos que creo que son muy interesantes, no sólo a nivel local sino a nivel nacional", subraya Nuria Romero Alonso, artesana de Casas de Castañar (Cáceres).