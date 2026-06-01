El valle del Jerte presume de su oro rojo en la Cerecera 2026
- La feria homenaje al cultivo tradicional de la cereza celebra su edición número 15 en Piornal (Cáceres)
- Actividades agroturísticas en torno a este cultivo hasta mediados de julio
El sector cerecero del extremeño Valle del Jerte presume de la singularidad de su cultivo en la Cerecera 2026, la feria de producto que cumple quince ediciones y que se ha celebrado este 30 de mayo en la localidad cacereña de Piornal, para poner en valor un producto que es motor económico de la zona y símbolo de toda la comarca.
Pese a las importantes pérdidas en variedades de media temporada por las lluvias de principios de mayo y la difícil situación que atraviesa este cultivo, los productores han querido mantener esta celebración, que va cambiando de sede cada año entre los once municipios productores del valle, para reivindicar su fuerza y resiliencia por mantener la identidad, el paisaje y el trabajo de quienes mantienen viva la tradición cerecera.
Varias agricultoras han explicado en la plaza de la Constitución piornalega cómo se realiza la cosecha manual de las cerezas y con qué herramientas, así como la forma de clasificar los calibres y distinguir las variedades. Una invitación a conocer la forma de cultivo en bancales al recorrer las laderas del valle y a saborear esta fruta emblema de Extremadura de la mano de sus gentes.
También ha estado presente la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, ofreciendo al público pequeños cucuruchos de cerezas de forma gratuita. "Hemos traído la Van", cuenta la directora técnica de la DOP, Mar Palacios. "Empezaremos con Lapins, luego. Con las picotas también. Navalinda se ha acabado ya", explicaba.
Cereza al natural y más
La feria ha sido una oportunidad de degustar la cereza del Jerte no sólo fresca y al natural, sino también en diversas transformaciones. A la típica mermelada, se han sumado zumos, muffins y hasta refrescante gazpacho, con receta para llevar, demostración en vivo y su propio vinagre, por supuesto, de cereza. "Lo que no podemos vender en fresco lo usamos para transformar todos estos maravillosos productos", explica Hélène Lassus, corpropietaria del obrador Hecho Natural de Piornal.
La mascota 'Cerecina', tamborileros, músicos y bailarinas han acompañado al público por los diferentes stands de cooperativas, productores y artesanos del valle, que han mostrado sus creaciones a partir de la cereza en forma de velas, arte gráfico e incluso joyería. "Es muy importante que se movilice este tipo de fiestas para dar a conocer artículos que creo que son muy interesantes, no sólo a nivel local sino a nivel nacional", subraya Nuria Romero Alonso, artesana de Casas de Castañar (Cáceres).
Agroturismo de cereza
Con el respaldo de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle del Jerte (Soprodevaje) y la colaboración activa de los agentes sociales, económicos y culturales de la comarca, Cerecera 2026 supone el pistoletazo de salida de un programa de actividades que se extenderá hasta finales de julio, enfocadas sobre todo al agroturismo.
Destacan las XX Jornadas Gastronómicas de la Cereza Picota, en las que diversos restaurantes del Valle del Jerte ofrecerán hasta el 19 de julio menús inspirados en la versatilidad de la cereza para su utilización en platos dulces y salados y posicionándola como ingrediente protagonista.
A lo largo de los meses de julio y julio, quienes se acerquen al Valle del Jerte podrán realizar también visitas guiadas a fincas de cerezos y diversas actividades vinculadas a la naturaleza, como rutas de senderismo.
Para los propios productores, se convoca como cada año el premio a las cerezas y picotas más grandes del valle, en colaboración con las cooperativas, que serán las encargadas de calibrar los frutos que se presenten a concurso. También el certamen fotográfico 'Mi cerezo, el cerezo más bonito', en el que mostrar el día a día de la campaña de la cerecera a través de instantáneas del proceso de cultivo, el cuidado de las fincas, los cerezos en flor o ya con el rojo de la futa y toda la cultura agrícola en torno a ella.