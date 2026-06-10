Bill Gates asegura ante el Congreso de EE. UU. que Epstein utilizó sus infidelidades para que tratara con él

El cofundador de Microsoft Bill Gates ha afirmado este miércoles que el delincuente sexual Jeffrey Epstein se aprovechó de la información que tenía sobre las infidelidades extramatrimoniales del filántropo para presionarle y obligarle a que tratara con él, en una audiencia ante el Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos.

La sesión ha discurrido a puerta cerrada, pero Gates ha publicado su declaración inicial ante esa comisión, donde es tajante a la hora de negar cualquier vínculo criminal con Epstein, que se suicidó en agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (Nueva York) mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

"Para empezar, quiero dejar muy claro: nunca fui testigo o tuve ningún indicio de que Epstein estuviera implicado en conductas delictivas. Nunca fui a su isla, su rancho o su casa en Florida. Nunca he victimizado a nadie. Así como es posible que él buscara crear una relación personal, nunca me interesó y nunca fue recíproco", ha indicado Gates, que ha testificado voluntariamente ante el comité legislativo.

Gates conoció a Epstein en 2011 En su declaración el multimillonario explica que personas de su confianza le presentaron a Epstein en 2011 y que este aseguró que podía recaudar miles de millones de dólares para la sanidad mundial, a través de clientes a los que proporcionaba servicios inmobiliarios y fiscales. "Recuerdo que estaba al tanto de que Epstein había afrontado previamente problemas legales, pero no comprendía del todo la magnitud de los delitos que había cometido. Acepté la presentación sin haber hecho el escrutinio que debería haber acometido", ha admitido Gates. Así, siempre según la versión del cofundador de Microsoft, tuvieron varias reuniones preliminares de trabajo entre 2011 y 2012, que dieron paso a conversaciones "más extensas" en 2013 y 2014 sobre la identificación de posibles donantes y cómo convencer a individuos, que, como afirmaba Epstein, estaban interesados en hacer aportaciones significativas. Tras un encuentro con un grupo de donantes potenciales traídos por Epstein, Gates se dio cuenta que nadie esta realmente interesado en avanzar. "En ese punto, concluí que Epstein nunca cumpliría sus promesas. Le dije que no íbamos a seguir y dejé de comunicarme y reunirme con él. Nunca se creó ningún mecanismo para donaciones benéficas ni se recaudaron fondos. Nuestras interacciones terminaron en diciembre de 2014, cuatro años antes de que nuevas informaciones de prensa y documentos judiciales desclasificados revelaran la magnitud de sus crímenes", ha relatado Gates.

Epstein acabó teniendo acceso a datos de su vida privada Sin embargo, al mismo tiempo, Gates sostiene que uno de sus empleados que estaba de salida de su oficina privada tuvo vínculos con Epstein, que acabó teniendo acceso a información sobre su vida personal, como que había sido infiel en su matrimonio. Bill Gates 'crashea' su matrimonio: el magnate de Microsoft se divorcia de Melinda Gates después de 27 años Al final, y tras la publicación de los archivos de Epstein, el filántropo se dio cuenta de que el delincuente sexual "trabajaba para utilizar" la información sobre sus infidelidades con vistas a presionarle para volver a tener trato con él. "No tuvo éxito en su esfuerzo, pero muestra cómo intentó aprovecharse de sus interacciones conmigo para impulsar su agenda", reflexiona. Gates ha comparecido este martes ante el Comité de Supervisión para esta entrevista después de que el presidente de esta comisión, el republicano James Comer, solicitara en marzo pasado su comparecencia por la aparición de su nombre en varios documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia. Antes de prestar testimonio, Gates ha hablado con los periodistas y ha señalado que espera que sus palabras sean "útiles" para el trabajo del comité a la hora de "hallar justicia para las víctimas". Según medios estadounidenses, Epstein se envió a sí mismo dos borradores de correos electrónicos con fecha del 18 de julio de 2013, donde supuestamente hablaba de las aventuras extramaritales de Gates. En uno de esos mensajes, el depredador sexual decía que Gates le había pedido que borrara emails sobre una enfermedad de transmisión sexual y que le había solicitado antibióticos para administrárselos de forma "subrepticia" a su ahora exesposa, Melinda French Gates. En el otro correo, Epstein apuntaba que le había ayudado a conseguir fármacos para "tratar con las consecuencias de tener sexo con dos chicas rusas".