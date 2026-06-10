El vino que se bebe en el Vaticano es un Rioja de una bodega familiar con distinción única y certificado oficial de la Santa Sede

Las visitas del papa se organizan de manera minuciosa y cada detalle cuenta. Uno de esos detalles es el vino, imprescindible no solo en las celebraciones litúrgicas. El vino está presente en las comidas, las cenas y en las audiencias privadas. La bodega Heras Cordón en Fuenmayor lleva 25 años ostentando el certificado de proveedora oficial del Vaticano. Su botella es inconfundible porque su etiqueta luce con orgullo el escudo de armas papal, el nombre del actual pontífice y una inscripción en latín: “Misericordias Domini in aeternum cantabo” que traducido significa, '"Cantaré eternamente las misericordias del Señor". La cita está extraída de un Salmo de la Biblia.

Según nos ha contado José Luis Heras , el enólogo de esta bodega familiar, el vino embotellado es exclusivo. Se trata de un tinto clásico de variedad tempranillo, graciano y mazuelo, envejecido en barrica de roble francés y tiene, añade, toques frutales. Su elaboración es muy similar al Rioja que bebía el papa Francisco I. Además, su producción es limitada y este vino con escudo del Vaticano no se puede comprar.

2.000 botellas exclusivas al año, rumbo al Vaticano

El nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, es el encargado de catar la añada. Cada año, la bodega riojana destina unas 2.000 botellas exclusivas para la Santa Sede.

En 2001, Benigno Polo, fue clave en la mediación, después de que la periodista de TVE, Paloma Gómez Borrero, le recomendara probar los vinos de esta bodega riojana. Con el papa Juan Pablo II comenzó esta alianza que renovó Benedicto XVI, Francisco I y ahora el papa León XVI.

Y aunque puede resultar sorprendente, el vínculo clero, fe y vino de Rioja no es una novedad, ya en el siglo XIII, Gonzalo de Berceo, poeta medieval y monje riojano en San Millán de la Cogolla, dejó constancia en sus versos de la importancia de celebrar y así lo dejó escrito: bien valdrá, un vaso de bon vino.