Absuelto el exconcejal de Compromís de Altea detenido por malos tratos: "La Justicia confirma mi inocencia"

El Tribunal de Instancia de Benidorm ha absuelto al exconcejal de Compromís en Altea Rafael Ramón Mompó de los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves a su pareja por los que había sido detenido y acusado, al considerar que "no hay prueba objetiva suficiente para destruir su presunción de inocencia".

"La Justicia confirma mi inocencia", ha señalado el exdil en una carta remitida a los medios una vez conocida la resolución judicial, que recuerda que "no basta la mera sospecha de la comisión de un delito para poder condenar".

Mompó fue detenido el pasado mes de marzo en Xàbia y posteriormente puesto en libertad con cargos. Estos hechos hicieron que Mompó dejara su acta de concejal en el Ayuntamiento de Altea, donde estaba al frente de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio, después de que tanto su propio partido, Compromís, como el PSOE, su socio de gobierno en el Consistorio, le exigieran responsabilidades.

Según ha detallado el propio exedil, la resolución judicial "pone fin a un proceso especialmente duro tanto en el plano personal, como público", por la "enorme repercusión mediática" que tuvo el caso. Mompó ha resaltado que la "Justicia ha sido clara: no ha quedado acreditada la acusación" formulada en su contra.