Detenido un concejal de Altea, de Compromís, por presunta violencia de género hacia su pareja
- El edil de la formación valenciana fue detenido este domingo en una vivienda de la cercana localidad de Xàbia
- Mompó ha sido apartado del gobierno municipal de Altea y se le han retirado todas las competencias
El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por presunta violencia de género contra su pareja a la que habría causado lesiones.
La Guardia Civil detuvo al concejal este domingo sobre las 21:00 horas en una vivienda de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Según fuentes del caso a las que cite EFE, sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista contra la víctima.
Compromís suspende de militancia a Mompó
Desde el equipo de gobierno han afirmado en un comunicado remitido a la prensa este lunes que "únicamente" disponen de "la información que ha transcendido a través de los medios de comunicación, sin que exista todavía una comunicación oficial completa sobre los hechos ni sobre las posibles actuaciones judiciales o policiales en curso".
Por su parte, la formación valenciana ha expresado su condena ante cualquier caso de violencia machista, a través de un comunicado en el que anuncia que Mompó ha sido apartado del gobierno municipal de Altea y se le han retirado todas las competencias.
Además, la formación valenciana ha iniciado un expediente disciplinario al implicado, de acuerdo con los mecanismos internos de la organización y ha convocado la Comisión de Igualdad para analizar qué medidas concretas hay que aplicar, de acuerdo con el Protocolo de Actuación ante las Violencias Machistas.
La coalición ha defendido que está adoptando "todas las medidas que garanticen una actuación responsable dentro del marco orgánico" y desde "el respeto al marco legal y al proceso judicial que ahora se inicia y mientras se esclarecen los hechos".