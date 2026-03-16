Detenido un concejal de Altea, de Compromís, por presunta violencia de género hacia su pareja

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por presunta violencia de género contra su pareja a la que habría causado lesiones.

La Guardia Civil detuvo al concejal este domingo sobre las 21:00 horas en una vivienda de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Según fuentes del caso a las que cite EFE, sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista contra la víctima.