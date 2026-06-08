Euskadi contará con una Ley de Pacientes para asegurar su participación real en el sistema sanitario

Avanzar hacia un modelo de participación en el sistema sanitario más estable y estructurado es el objetivo que persigue el Gobierno Vasco con la futura Ley del Paciente. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado este lunes que en el plazo de un mes se elevará la propuesta al ejecutivo, para comenzar este mismo año la tramitación de este proyecto de ley, que garantice la participación de las asociaciones de pacientes en el diseño y en la toma de decisiones de las políticas de salud.

El anuncio del consejero se ha producido en la jornada del Pacto Vasco de Salud que se ha celebrado en Bilbao. Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, su director, Pedro Carrascal, se ha mostrado satisfecho porque esta nueva normativa, ha dicho, da respuesta a una reivindicación: recoger la perspectiva de los pacientes en todos los asuntos que tienen que ver con la sanidad. Cree que es positivo para la transformación del sistema sanitario.

Estatuto marco Donde han quedado claras las discrepancias entre los gobiernos central y vasco es en el Estatuto Marco de los médicos. "Los puentes están rotos", ha asegurado el consejero. Ha explicado que esa negociación corresponde al ámbito estatal. Incorpora expectativas entre los profesionales, ha señalado Martínez, que son difíciles de materializar a corto plazo, al recoger medidas con un elevado impacto económico que no están cuantificadas y que se condicionan a futuros Presupuestos Generales del Estado. Al ámbito autonómico corresponde la concreción de las condiciones laborales y la gestión del sistema asistencial. Y ahí, ha subrayado el consejero vasco, se está trabajando de forma decidida. La responsabilidad del Gobierno Vasco es doble, según Martínez: avanzar en la negociación dentro de sus competencias y garantizar la atención a la ciudadanía. Para la próxima semana hay convocada una nueva huelga de médicos. Un conflicto que en Euskadi ha obligado a anular 300.000 consultas y 8.000 operaciones. Aún no está decidido si el Gobierno Vasco participará o no en la reunión interterritorial de sanidad que se celebrará el próximo miércoles.