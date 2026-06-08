Pashinián se proclama vencedor en las elecciones parlamentarias de Armenia mientras continúa el recuento

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se ha proclamado vencedor de las elecciones parlamentarias en la madrugada de este lunes, después de que los resultados de algo más de una quinta parte de los colegios electorales muestren que su partido ha obtenido alrededor del 54% de los votos.

En una rueda de prensa celebrada en las primeras horas de la mañana del lunes, Pashinián afirma que su partido, Contrato Civil, se ha impuesto, calificándola de "victoria histórica". La comisión electoral de Armenia había publicado los primeros resultados de alrededor del 21% de los colegios electorales cuando Pashinián ha ofrecido su rueda de prensa.

Las elecciones del domingo, las primeras elecciones generales de Armenia desde la aplastante derrota militar sufrida ante Azerbaiyán en 2023, se consideraban una prueba para la iniciativa del primer ministro Nikol Pashinián de estrechar los lazos con Occidente y alcanzar un acuerdo de paz con Azerbaiyán tras años de conflicto y agitación política.

El gran objetivo del partido gobernante era revalidar la mayoría constitucional, ya que de ello depende que pueda introducir próximamente las reformas indispensables para firmar el ansiado tratado de paz con Azerbaiyán. Mientras, la oposición, respaldada por el Kremlin, aún confía en que entre todos los partidos prorrusos sumen suficientes votos para desbancar a Pashinián

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Los primeros resultados muestran que el partido Contrato Civil obtiene el 54,5% de los votos y que la alianza prorrusa Armenia Fuerte queda en segundo lugar, con el 21,9% de los votos. La Alianza Armenia alcanza el tercer lugar con el 8,7%, y el partido Armenia Próspera queda rezagado en cuarto lugar con aproximadamente el 5%.

La participación ha sido elevada, con casi el 59% de los votantes con derecho a voto de los tres millones de habitantes. Se espera que la Comisión Electoral Central anuncie los resultados preliminares oficiales de las elecciones a lo largo del lunes.