Los armenios votan en un país dividido entre las históricas relaciones con Rusia y el acercamiento a la Unión Europea
- El primer ministro está convencido de su reelección y ha anunciado planes de viajar a Moscú, Bruselas y Washington
- El empresario ruso-armenio Karapetián, principal líder opositor, fue liberado de su arresto domiciliario para poder votar
Los armenios han acudido a votar este domingo en un país dividido entre el pasado y el futuro, el trauma de la pérdida de Nagorno Karabaj y las históricas relaciones con Rusia, y la paz con Azerbaiyán y Turquía, y el acercamiento a la Unión Europea (UE).
En este contexto, los votantes acudieron religiosamente desde primeras horas de la mañana a los colegios electorales en todo el país, donde la legislación impide votar en el extranjero debido a su numerosa diáspora.
Los partidarios del partido gobernante hablan de la que llaman la Armenia real con fronteras internacionalmente reconocidas, mientras el bando contrario promueve la nostalgia de una Armenia histórica, a la que los azerbaiyanos le arrebataron la región de Nagorno Karabaj.
La paz ha sido el principal lema del primer ministro, Nikol Pashinián, que aspira a la reelección. Ha acudido a las urnas convencido de su victoria y ha anunciado planes de viajar a Moscú, Bruselas y Washington.
Además, se ha mostrado conciliador con el Kremlin, que aprobó en las últimas semanas numerosas sanciones contra las importaciones del país, y ha descartado una posible expulsión del país de la Unión Económica Eurasiática (UEE) liderada por Rusia. "Armenia no puede ser privada del estatus de miembro de la UEE. Todas las decisiones se toman por consenso. Armenia tiene derecho de veto, al igual que otros países", ha dicho.
El primer ministro es partidario del acercamiento a la UE
Pashinián ha tildado de "error táctico" la decisión de exigir que Armenia celebre cuanto antes un referéndum para optar si permanece en la UEE o sigue avanzando hacia el ingreso en la Unión Europea (UE).
"Armenia debe solicitar ser miembro de la UE o debe tener el estatus de candidato. A día de hoy, no tenemos ni una cosa ni otra. Objetivamente, sabemos que no estamos preparados para dicho estatus. Debemos realizar reformas y tranquilamente seguiremos ese camino", ha indicado. A su vez, ha destacado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha prometido que la producción agrícola armenia podrá acceder al mercado comunitario sin necesidad de pagar aranceles aduaneros.
Por otra parte, el principal líder de la oposición es el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián, quien fue liberado por unas horas de su arresto domiciliario para ejercer su derecho al sufragio. El partido de Karapetián, Armenia Fuerte, ha hecho hincapié durante la campaña en la amenaza azerbaiyana y el riesgo de normalizar las relaciones con Turquía.
Este domingo, se ha mostrado a favor de unas relaciones equilibradas entre todas las potencias: Rusia, EE.UU. y la Unión Europea. A su vez, ha denunciado que casi un centenar de sus partidarios han sido detenidos en los últimos días. Karapetián ha asegurado que lo importante es formar "un gobierno legítimo que pueda decidir el futuro del país con independencia" al margen de la injerencia exterior.
El partido gobernante tiene una intención de voto de más del 30% y Armenia Fuerte cuenta con entre el 10% y el 16% de apoyos. La clave la tienen los indecisos, más de un tercio del electorado.
Pashinián necesita no sólo ganar, sino la mayoría parlamentaria para poder reformar la Constitución y firmar la ansiada paz con Azerbaiyán, lo que allanaría el camino para la realización de proyectos conjuntos de transporte en el Cáucaso Sur apoyados por la UE y EE.UU.