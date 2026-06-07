Los armenios votan en un país dividido entre las históricas relaciones con Rusia y el acercamiento a la Unión Europea

Los armenios han acudido a votar este domingo en un país dividido entre el pasado y el futuro, el trauma de la pérdida de Nagorno Karabaj y las históricas relaciones con Rusia, y la paz con Azerbaiyán y Turquía, y el acercamiento a la Unión Europea (UE).

En este contexto, los votantes acudieron religiosamente desde primeras horas de la mañana a los colegios electorales en todo el país, donde la legislación impide votar en el extranjero debido a su numerosa diáspora.

Los partidarios del partido gobernante hablan de la que llaman la Armenia real con fronteras internacionalmente reconocidas, mientras el bando contrario promueve la nostalgia de una Armenia histórica, a la que los azerbaiyanos le arrebataron la región de Nagorno Karabaj.

La paz ha sido el principal lema del primer ministro, Nikol Pashinián, que aspira a la reelección. Ha acudido a las urnas convencido de su victoria y ha anunciado planes de viajar a Moscú, Bruselas y Washington.

Además, se ha mostrado conciliador con el Kremlin, que aprobó en las últimas semanas numerosas sanciones contra las importaciones del país, y ha descartado una posible expulsión del país de la Unión Económica Eurasiática (UEE) liderada por Rusia. "Armenia no puede ser privada del estatus de miembro de la UEE. Todas las decisiones se toman por consenso. Armenia tiene derecho de veto, al igual que otros países", ha dicho.